Comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Facebook ?

Nous avons tous déjà eu une conversation un peu houleuse sur Facebook où la tension est montée d’un cran et notre interlocuteur a décidé de couper les liens sans nous prévenir. Voyons donc les meilleurs moyens de vérifier si quelqu’un nous a bloqué.

Les premiers signes

Un blocage par un interlocuteur sur le réseau social se reconnait par les signes suivants : tout d’abord, vous n’aurez plus la possibilité de démarrer ou de continuer une discussion avec lui. De plus, vous n’avez plus accès à son profil.

Si vous cherchez le nom de la personne dans votre barre de recherche, cela ne donne aucun résultat. C’est à croire qu’il n’a jamais fait partie de la communauté Facebook.

À ne pas confondre

Les utilisateurs du réseau social, en particulier ceux qui ne s’y sont pas encore habitués, peuvent commettre certaines erreurs. D’abord, bloquer et retirer de la liste d’amis sont deux actions complètement différentes. Les motivations peuvent toutefois coïncider.

De plus, subir un blocage engendre plus ou moins les mêmes signes que lorsque votre correspondant a désactivé son compte. Enfin, il arrive que vous ayé bloqué par inadvertance votre interlocuteur et non le contraire. Dans ce dernier cas, la seule divergence avec le fait de se faire bloquer est que le bouton de déblocage se trouve de votre côté.

Regardez dans vos conversations

Pour qu’une personne vous bloque, cette dernière a peut-être déjà conversé avec vous. Dans ce cas, vous trouverez encore sûrement votre discussion quelque part. Rappelons que vous possédez une copie de la conversation que seul vous pouvez supprimer.

Message d’alerte à la place de répondre

Faites défiler la liste des messages privés jusqu’à ce que vous retrouviez la discussion que vous partagiez avec votre ami. Lorsque vous cliquez dessus, elle s’ouvre, comme toutes les autres. Cependant, la zone de texte habituellement située en bas ne s’y trouve plus. À la place, vous verrez l’alerte « Vous ne pouvez plus répondre à cette discussion » suivie du petit lien « En savoir plus ».

Remarque

Si vous retrouvez la discussion en question, vérifiez bien l’image qui apparait sur son icône. Si une photo récente ou ancienne s’affiche, cela veut bel et bien dire que la personne vous a bloqué.

Si elle montre l’avatar par défaut de Facebook, vous pouvez alors envisager le fait que l’utilisateur a juste désactivé son compte et que ce n’est pas dirigé contre vous. Si c’est bien le cas, le message d’alerte en fin de discussion sera alors « Cette personne n’est pas disponible sur Facebook ».

De nos jours, Facebook permet de bloquer uniquement les messages des interlocuteurs sans pour autant les bloquer complètement sur Facebook. Dans ce cas de figure, vous continuerez de voir les posts et stories de la personne mais elle ne recevra plus vos messages privés.

Accédez à son profil

Si ces preuves ne vous ont pas encore convaincu, essayez de passer sur son profil. Normalement, vous n’y aurez pas accès si la personne vous a bloqué sur Facebook.

Les différentes façons d’accéder à son profil

Premièrement, vous pouvez vous servir de la discussion dont nous avons parlé plus haut. Appuyez sur sa photo et sélectionnez l’option profil. Si le blocage est avéré, une belle page d’erreur apparaitra.

Deuxièmement, vous avez la possibilité de passer par le moteur de recherche. Cliquez sur l’icône de loupe et tapez son pseudo. Dans le cas d’un blocage, vous ne verrez pas son compte dans la liste des résultats.

Troisièmement, vous pouvez essayer de la retrouver sur votre fil d’actualité. Trouvez une publication dans laquelle vous avez été identifié par/avec la personne. Ces liens ne peuvent pas faire l’objet de suppression, vu que d’autres utilisateurs y ont aussi accès. Si elle vous a effectivement bloqué, en cliquant sur son nom, une page ou un pop-up d’erreur apparait.

Attention

Si la personne concernée n’a bloqué que vos discussions, votre recherche de profil ne posera aucun souci. Vous pourrez consulter son profil que ce soit par l’une ou l’autre de ces trois méthodes. Toutefois, il ne pourra toujours pas recevoir vos messages.

Vérifiez depuis un autre compte

En dernier recours, si vous sentez que blocage est sûrement du à une erreur de manipulation de votre interlocuteur, vous pouvez tenter de reprendre contact depuis le compte d’un ami ou créer un compte provisoire.

Les deux types d’aides possibles

Si vous avez sollicité l’aide d’une personne qui n’est pas ami avec la personne que vous souhaitez contacter, faites-lui rechercher le pseudo en question. Si ce dernier ne trouve pas de résultat, soit l’intéressé a changé de nom, soit il a désactivé son compte.

Si vous avez demandé l’assistance d’un ami en commun, envoyez-le regarder leurs messages privés et consulter son profil. Si les deux tactiques se passent sans accrocs, alors, plus aucun doute n’est permis. L’individu vous a explicitement bloqué. Dans le cas contraire, il a seulement dû désactiver son compte.

Le compte provisoire

Bien que rarement utilisée, cette méthode s’avère efficace. Pour l’appliquer, créez un nouveau compte Facebook. Vous pouvez remplir les informations requises avec des données factices.

De toute façon, il ne vous servira qu’à rechercher l’individu qui vous a bloqué. Si votre quête porte ses fruits et que vous trouvez son profil, c’est que vous avez été bloqué par ce dernier.

Une fois que vous n’aurez plus besoin de ce compte, n’hésitez pas à le supprimer.

Les différentes formes de blocage sur Facebook

Blocage général

C’est le cas le plus radical. En cas de blocage général, vous n’aurez plus aucun accès à son compte. Vous ne pourrez ni discuter, ni voir son profil, ni croiser ses publications, ni même trouver la personne avec le moteur de recherche. En bref, vous ne trouverez aucune trace de l’existence de votre interlocuteur, mise à part les messages privés échangés.

Retirer de la liste d’amis

Ce n’est pas un blocage à proprement parler mais cela peut avoir la même portée symbolique. La personne ne veut plus faire partie de votre cercle d’amis, mais elle ne vous considère aucunement comme un danger. Vous pourrez toujours voir son profil, ses posts publics et même envoyer des messages, mais vous ne tomberez pas sur ses publications privées dans votre fil d’actualité ou vos stories.

Bloquer les messages

La personne n’a bloqué que vos messages. Dans ce cas de figure, vous avez toujours accès aux publications privées et au profil mais vous ne pouvez plus avoir de conversation avec la personne.