Internet Explorer : il construit une tombe en hommage au navigateur

La mort d’Internet Explorer en a visiblement affecté plus d’un, à commencer par Jung Ki-young. Cet ingénieur logiciel coréen a en effet érigé une tombe en l’honneur du navigateur disparu, qui ne manque pas d’humour. Le monument n’a pas tardé à devenir viral en Corée du Sud, alors que Microsoft a démarré la transition des utilisateurs réfractaires.

La sentence a été prononcée le 14 juin dernier : Microsoft a officialisé la mise à mort progressive d’Internet Explorer, son navigateur historique. Bien sûr, cela fait bien longtemps que, pour beaucoup, ce dernier n’existe plus que dans de lointains souvenirs, après le coup fatal porté par l’arrivée de Chrome et l’aveu à peine déguisé de Microsoft en lançant Edge. À compter d’aujourd’hui, Internet Explorer ne recevra donc plus aucune mise à jour, tandis que les derniers utilisateurs vont lentement être redirigés vers son petit frère.

On pourrait donc arguer que le navigateur ne manquera pas à grand monde, mais ce serait sans compter sur la mélancolie (et l’humour) de ceux qui ont connu Internet Explorer durant son heure de gloire. C’est ainsi qu’une tombe en l’honneur du navigateur disparu a été érigée à Gyeongju, en Corée du Sud. Créée par l’ingénieur Jung Ki-young, sa construction a coûté 430 000 wons, soit environ 316 euros. La tombe affiche la durée de vie du logiciel, apparu en 1995, sans oublier d’y ajouter une petite touche comique.

Un nostalgique érige une tombe en l’honneur d’Internet Explorer

« Il était un bon outil pour télécharger d’autres navigateurs », peut-on ainsi lire sur la petite pierre. Une référence aux nombreux memes qui, ces dernières années, se sont gentiment moqués de la seule réelle utilité du navigateur pour de nombreux internautes. « Il était vraiment désagréable, mais je parlerais plutôt d’une relation amour-haine, car Explorer lui-même a dominé une époque », explique le créateur de la tombe.

Difficile de lui donner tort. Avant l’apogée de ses concurrents, Internet Explorer a longtemps été la solution de choix pour naviguer sur le web, si bien qu’ils sont des millions à travers le monde à l’utiliser encore à ce jour. « C’est une autre raison pour moi de remercier Explorer, il m’a maintenant permis de faire une blague au niveau mondial. Je regrette qu’il soit parti, mais il ne me manquera pas. Sa retraite, pour moi, est une bonne mort. »

Source : Reuters