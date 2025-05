L’IA Gemini devient beaucoup plus efficace grâce aux “Agents” : comment ça marche ?

Google profite de sa conférence Google I/O 2025 pour faire une série d'annonces autour de l'IA Gemini. Il est entre autres question d'un nouveau Agent mode, permettant d'abattre pour vous des recherches approfondies autrement chronophages.

Le Google I/O 2025 est décidément résolument centré cette année sur l'IA. À côté du lancement des modèles Gemini 2.5, la firme a annoncé l'arrivée prochaine d'un “Agent Mode” dans l'application Gemini. Ce nouveau mode tirera parti de ce que l'on appelle l'agentisation – pour réaliser pour vous, en tâche de fond, des recherches plus pointues, et ainsi abattre un travail qui autrement pourrait vous prendre plusieurs jours.

Dans la présentation, la firme a pris pour exemple la tâche fastidieuse de trouver un appartement. Grâce à votre prompt et le mode “Agent”, Gemini va effectuer pour vous une recherche poussée, en respectant tous vos critères. Pour cela, Gemini va diviser les tâches et lancer une série séparées de prompts qui vont agit en parallèle pour plus d'efficacité. Ce sont ces sous-prompts que l'on appelle “agents”.

Google dote Gemini de sa propre “Recherche approfondie”

Une fois que tous les agents ont fait leur travail, Gemini alerte l'utilisateur et présente ses résultats. À l'aune du peu de détails donnés par la firme, la fonctionnalité a un air de déjà vu. Puisqu'elle correspond plus ou moins à la description du mode “Recherche approfondie” disponible du côté de ChatGPT. Le fonctionnement semble en effet identique puisqu'il s'agit de laisser l'IA effectuer une recherche complexe en tâche de fond, avant de délivrer des résultats particulièrement fouillés.

Google a néanmoins peut-être une carte à jouer pour améliorer les performances de ce système. ChatGPT reste en effet relativement limité dans ce qu'il peut ou non consulter et les sites qu'il peut utiliser et desquels il peut extraire des résultats fiables. Pour l'instant, il faudra néanmoins s'armer de patience pour comparer les deux approches. Google ne proposera pas le “Agent mode” immédiatement.

La firme précise que cette nouvelle option arrive d'abord en version “Expérimentale” dans le cadre d'un test qui doit débuter “prochainement”. Avant un déploiement vraisemblablement mondial, à un horizon encore inconnu.