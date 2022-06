Intel lance l’ARC A380, sa première carte graphique pour PC de bureau à 150 €

Intel vient de lancer sur le marché chinois sa première carte graphique de bureau, l'ARC A380. Proposée aux alentours des 150 €, ce GPU offrira des performances suffisantes pour faire tourner les jeux les plus populaires en 1080p et 60 FPS. Elle sera lancée dans le courant de l'été dans d'autres pays.

Alors que Nvidia vient de reporter le lancement des GeForce RTX 4000 en juillet 2022, Intel profite de ce champ libre pour annoncer l'arrivée de sa première carte graphique de bureau, l'ARC A380. Une annonce surprise, puisque le constructeur avait multiplié les reports de sortie, avec une date désormais fixée à l'été 2022.

En soit, les rumeurs n'étaient pas totalement fausses. En effet, ce nouveau GPU fera d'abord ses débuts sur le marché chinois, avant d'être proposé à la vente dans d'autres pays durant la période estivale. Si l'on devait se livrer au jeu de la comparaison, Intel assure que l'ARC A380 offrira des performances 25% supérieures à celles d'une Radeon RX 6400, la dernière carte d'entrée de gamme d'AMD.

Intel lance son 1er GPU de bureau d'entrée de gamme

En résumé, il s'agit avant tout d'une carte graphique d'entrée de gamme, qui permettra aux joueurs de profiter des titres les plus populaires en 1080p et 60 images par seconde minimum. “Le GPU Intel ARC A380 prend en charge l'ensemble des fonctionnalités DirectX 12 Ultimate, y compris le Ray-Tracing accéléré au niveau matériel, et offre une expérience de jeu fluide en 1080p à 60 images par seconde et plus avec des titres populaires comme League of Legends, Moonlight Blade, Naraka : BladePoint et PUBG : Battlegrounds”, assure Intel dans son communiqué officiel.

Précisons que l'ARC A308 mobilise un GPU ACM-G11, constitué de 8 blocs de calcul Xe Cores pour un total de 1024 unités d'exécution. Notez que des blocs dédiés au Ray-Tracing sont présents, tandis qu'un moteur vidéo supportant le décodage et l'encodage vidéo AV1 répond également à l'appel. Côté fréquence, il faudra compter sur 2 GHz et un TBP de 75 W.

La puce s'accompagne en outre de 6 Go de mémoire graphique GDDR6 basé sur un bus mémoire de 96 bits. En résulte une bande-passante de 192 Go/s seulement. Comme dit plus haut, il s'agit d'un GPU d'entrée de gamme. De fait, le prix restera accessible : 1030 yuans, soit 146 € après conversion.

Concernant la disponibilité, Intel précise que l'ARC A380 “sera disponible auprès des partenaires de l'écosystème des PC de bureau Acer, ASUS, Gigabyte, GUNNIR, HP et MSI à partir de ce mois-ci. La commercialisation commencera en Chine et s'étendra au niveau mondial au cours de l'été”.

Source : VideoCardz