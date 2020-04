Intel franchit les 5 GHz avec sa 10e génération de CPU mobiles pour gamers : premiers benchmarks

Intel vient de dévoiler sa 10e générations de CPU pour ordinateurs portables et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça décoiffe : sur six nouvelles puces, quatre dépassent les 5 GHz en fréquence turbo avec jusqu’à 8 coeurs et 12 threads.

Intel vient de dévoiler ses dernières puces de 10e génération pour les ordinateurs portables. Les nouveaux CPU 10th Gen Core H-Series (i9-10980HK, i7-10875H, i7-10850H, i7-10750H, i5-10400H et i5-10300H) proposent des caractéristiques techniques étonnantes, avec beaucoup de puissance en réserve. Ce qui en fait des choix idéaux pour les créateurs de contenus et les gamers.

Sans doute le point de leur fiche technique le plus surprenant, ce sont les fréquences d’horloge en fréquence turbo. Les (i9-10980HK, i7-10875H, i7-10850H, i7-10750H proposent tous des fréquences supérieures ou égales à 5 GHz – du jamais vu sur les PC portables (référence – coeurs/threads – fréquence de base – Turbo – TDP – Cache) :

i9-10980HK : 8/16 – 2.4GHz – 5.3GHz – TDP 45W – Cache 16 MB

: 8/16 – 2.4GHz – 5.3GHz – TDP 45W – Cache 16 MB i7-10875H : 8/16 – 2.3GHz – 5.1GHz – TDP 45W – Cache 16 MB

: 8/16 – 2.3GHz – 5.1GHz – TDP 45W – Cache 16 MB i7-10850H : 6/12 – 2.7GHz – 5.1GHz – TDP 45W – Cache 12 MB

: 6/12 – 2.7GHz – 5.1GHz – TDP 45W – Cache 12 MB i7-10750H : 6/12 – 2.6GHz – 5.0GHz – TDP 45W – Cache 12 MB

Il y a également deux autres références un peu moins rapides en puissance turbo, mais plus puissante en fréquence de base :

i5-10400H :4/8 – 2.6GHz – 4.6GHz – TDP 45W – Cache 8MB

:4/8 – 2.6GHz – 4.6GHz – TDP 45W – Cache 8MB i5-10300H :4/8 – 2.3GHz – 4.5GHz – TDP 45W – Cache 8MB

Intel affirme que le Core i9-10980HK, un 8 coeur 16 Threads cadencé à 5.3 GHz en Turbo délivre une hausse de 54% du nombre d’images par seconde dans les jeux, et une hausse des performances générales jusqu’à 44% par rapport à un Core-i7-7820HK. Le rendu et l’export des vidéos 4K est également deux fois plus rapide qu’avec un Core-i7-7820HK.

Quant au Coew i7-10750H il délivrerait jusqu’à 44% d’images par seconde en plus, un rendu et export 4K 70% plus rapide et une hausse générale des performances de 33% par rapport à un Core i7-7700HQ. Toutes embarquent un support natif de Thunderbolt 3, WiFi 69, Intel Optane, et Speed Optimizer qui permet d’overclocker la machine en un clic.

Lire également : Intel Core i9-10900KF : le processeur se dévoile et il est digne d’être un concurrent du Ryzen 9

Ces CPU peuvent prendre en charge jusqu’à 128 Go de RAM DDR4. Plusieurs marques dont Razer, Asus et MSI annoncent par ailleurs de nouvelles références équipées de ces puces. Et les premiers benchmarks indépendants sont déjà disponibles sur le site chinois Sohu sur une partie de la gamme. Et on constate qu’effectivement dans de nombreux tests Intel reprend l’avantage sur AMD, avec en prime un excellent TDP qui devrait en faire une gamme appréciée des constructeurs.