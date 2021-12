Intel promet des cartes graphiques Arc dédiées au minage de cryptomonnaies

Alors qu’AMD et Nvidia voient le prix de leurs cartes graphiques s’envoler à cause de la pénurie due aux problèmes d’approvisionnement et aux scalpers, Intel prévoit déjà de créer des cartes graphiques spécialement dédiées aux mineurs de cryptomonnaies.

Intel, le nouvel arrivant sur le marché des cartes graphiques dédiées, ne veut pas s’attirer les foudres des gamers. Lors d'une interview avec le streamer Dr. Lupo, le vice-président senior et directeur général du groupe Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) d'Intel, Raja Koduri, a partagé quelques informations exclusives sur le prochain GPU Intel ARC avec architecture Alchemist.

Pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose des prochaines cartes graphiques d’Intel. Les noms Arc A350, A370M et A380 ont été révélés un peu plus tôt ce mois-ci, et la fiche technique de l’Intel ARC Alchemist avait été dévoilée avant l’annonce. Raja Koduri en a donc profité pour annoncer que toutes les cartes graphiques seront disponibles dès 2022, et que certains GPU seront dédiés pour le minage de cryptomonnaies pour lutter contre les scalpers.

Intel espère que les gamers pourront commander ses cartes graphiques

Pour lutter contre les scalpers, NVIDIA avait introduit la technologie LHR (light hash rate) dans ses cartes graphiques les plus récentes pour empêcher les mineurs d'utiliser des GPU recherchés par les gamers pour faire de la validation de blockchain, mais cela ne semble pas freiner les mineurs de cryptomonnaies qui se ruent toujours sur les stocks disponibles. En effet, certains avaient même réussi à contourner les restrictions de Nvidia.

Du côté d’Intel, Raja a annoncé travailler sur une solution similaire. Intel souhaiterait que ses cartes graphiques finissent dans des PC Gamers, et non dans des fermes de minage de cryptomonnaies. Intel travaillerait d’ailleurs sur un matériel de validation de blockchain dédié Proof-of-Work (PoW), qui pourrait valider la validation de la blockchain de manière beaucoup plus efficace tout en consommant moins d'énergie par rapport aux GPU. « C'est un problème qu'il est possible de résoudre et sur lequel nous travaillons et d'ici peu nous présenterons du matériel permettant d'y parvenir ».

Enfin, Raj Koduri a déclaré qu’Intel allait offrir sa propre solution multi-GPU évolutive, qui permettra aux cartes graphiques de fonctionner les unes avec les autres sans barrière technique. Il s’agit d’une technologie que l’on pourra comparer avec les anciens SLI de Nvidia et Crossfire de AMD.