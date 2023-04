Intel : sa technologie d’upscaling fait mieux que le FSR et presque aussi bien que le DLSS

Le YouTubeur MxBenchmarkPC a publié une vidéo fort intéressante pour tous ceux qui souhaitent savoir quelle technologie d’upscaling est la meilleure. À l’occasion de la sortie du dernier patch pour Cyberpunk 2077, qui intègre le support pour le XeSS, le DLSS et le FSR, celui en a en effet profité pour comparer les trois.

Il y a quelques jours, CD Projekt RED a publié un énième patch pour Cyberpunk 2077 qui a beaucoup fait parler de lui. Celui-ci apporte en effet le Path Tracing, sorte de ray tracing boosté aux hormones, qui rend le jeu encore plus somptueux. Mais ce n’est pas là la seule nouveauté de la mise à jour, puisque celle-ci ajoute également la prise en charge du XeSS, la technologie d’upscaling d’Intel. Cela signifie donc que le jeu supporte désormais les trois technologies concurrentes, à savoir le XeSS donc, ainsi que le DLSS de Nivida et le FSR d’AMD.

Mieux encore, il est possible d’avoir recours aux trois en utilisant une seule carte graphique. Il faut toutefois qu’il s’agisse d’une carte Nvidia, puisque le DLSS n’est disponible que sur ces dernières, à l’inverse du XeSS et du FSR qui eux sont proposés sur les modèles concurrents. De fait, en jouant par exemple à Cyberpunk 2077 avec une RTX 4080, il est donc possible de comparer côte à côte les technologies. Et c’est précisément ce qu’a fait la chaîne YouTube MxBenchmarkPC.

Le XeSS permet d’obtenir une meilleure qualité d’image que le FSR

Premier constat, les trois technologies obtiennent des performances relativement similaires, avec tout de même un très léger retard de 2 ou 3 FPS pour le XeSS. Dans l’ensemble toutefois, on dépasse aisément les 60 FPS en 1440p et les graphismes configurés en Ultra avec Path Tracing. Fini donc de faire l’impasse entre beauté des graphismes et performances à l’écran, quelle que soit la solution pour laquelle vous opterez.

Sur le même sujet — Intel va s’attaquer à Nvidia avec sa carte graphique Arc A770 à seulement 329 dollars

Ceci étant dit, des différences sont notables entre les trois, notamment au niveau de la qualité de l’image. Malheureusement pour AMD, c’est bien dans ce domaine que pêche le FSR. Alors que le DLSS et le XeSS affichent des performances similaires, on remarque de vilains artefacts et des contours beaucoup plus bruts avec la technologie d’AMD. Il est donc très intéressant de noter que malgré son arrivée relativement récente sur le marché, le XeSS se montre déjà très convaincant. Reste à étendre sa compatibilité à plus de jeux.