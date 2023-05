Ce PC tient dans votre poche et utilise un tout nouveau type de refroidissement

Le populaire vendeur de composants pour PC Zotac a présenté sa dernière innovation, le ZBox PI430AJ, un ordinateur minuscule qui tient dans la paume de la main, et qui a surtout la particularité d’utiliser un refroidissement unique.

À l’occasion du salon Computex 2023, Zotac vient d’annoncer un tout nouveau mini-ordinateur qui tient dans votre poche, le ZBox PI430AJ. Ce mini PC se distingue par l'utilisation de l'AirJet, un refroidisseur actif à semi-conducteurs, développé par Frore Systems.

Le ZBox PI430AJ intègre deux puces de refroidissement AirJet Mini pour refroidir efficacement un processeur Intel Core i3-N300MHz avec un TDP de 7W. Il dispose également de 8 Go de RAM LPDDR5. Malgré sa taille compacte, la technologie de refroidissement AirJet garantit que la puce ne souffre pas de réduction de puissance, ce qui permet d'obtenir des performances constantes même dans des conditions exigeantes.

Lire également – Xiaomi lance le Mini Host, un PC de bureau qui veut concurrencer le Mac Mini d’Apple

Le ZBox PI430AJ promet un système de refroidissement unique

Comparée aux méthodes de refroidissement traditionnelles comme les ventilateurs à dissipation thermique, la technologie AirJet s'avère supérieure, selon son fabricant. Frore Systems, la société à l'origine de AirJet, a reçu un financement important de 116 millions de dollars, dont une partie provenait des géants de la technologie Intel et Qualcomm, afin de développer des solutions de refroidissement pour les composants qui génèrent des niveaux de chaleur de plus en plus élevés.

Pour faire simple, AirJet utilise un système microélectromécanique qui projette de l'air hors d'une puce à semi-conducteurs, ce qui permet d'obtenir une solution de refroidissement plus fine et plus silencieuse qu’un ventilateur traditionnel. Il s’agit donc du premier mini-PC à offrir cette technologie de refroidissement avancée.

En plus de son refroidissement à la pointe de la technologie, le mini PC PI430AJ dispose d'une gamme de connecteurs, notamment USB 3.2, USB-C, une prise audio, DisplayPort, HDMI et un port Ethernet. Il dispose également d'un emplacement pour carte microSD et d'un support VESA pour plus de polyvalence. Zotac précise que l'appareil peut être personnalisé avec jusqu'à 16 Go de mémoire et un SSD NVMe de 1 To.

Voici un résumé des spécifications de la ZBox PI430AJ :

Processeur : Intel Core i3-N300 octa-core avec un TDP de 7W

Mémoire : Jusqu'à 16 Go LPDDR5

Stockage : Jusqu'à 1 To de SSD M.2 NVMe, emplacement pour carte microSD

Sortie vidéo : HDMI 2.0, DisplayPort

Audio : Prise audio 3,5 mm, audio numérique via HDMI et DisplayPort

Réseau : Gigabit Ethernet, WiFi 6, Bluetooth 5.2

USB : 2 ports USB 3.2, 1 port USB Type-C

Zotac prévoit de mettre en vente le mini PC au quatrième trimestre 2023, au prix de 499 dollars.