Intel améliore le Wi-Fi et le Bluetooth de vos PC, voici comment télécharger la mise à jour

Intel vient de publier une mise à jour importante pour ses pilotes sans fil. Ces nouvelles versions apportent des performances accrues, des optimisations pour les dernières technologies et une meilleure compatibilité avec Windows 10 et 11. Cette actualisation est essentielle pour les utilisateurs équipés de cartes Intel.

Les mises à jour de pilotes sont essentielles pour assurer la performance et la stabilité de nos appareils. Intel, leader dans le domaine des technologies sans fil, vient de publier une nouvelle version de ses pilotes Wi-Fi et Bluetooth, apportant plusieurs améliorations notables. Ces optimisations ciblent particulièrement les capacités de la bande 6 GHz, utilisée par les cartes Wi-Fi les plus récentes, ainsi que des fonctionnalités avancées pour Windows 10 et Windows 11.

Le pilote Wi-Fi 23.100.0 inclut des optimisations spécifiques pour le “Wi-Fi sensing“, une technologie qui améliore la détection et l’utilisation du réseau. Pour les utilisateurs de Windows 10 et 11, des mises à jour sur la bande 6 GHz renforcent les performances et la compatibilité. Quant au pilote Bluetooth 23.100.1, il introduit des mises à jour fonctionnelles et des corrections de sécurité. Intel recommande vivement aux utilisateurs d’installer ces nouvelles versions pour profiter d’une connectivité optimale.

Intel étend les optimisations Wi-Fi et Bluetooth à ses cartes récentes

Ces nouveaux pilotes sont compatibles avec une large gamme de cartes réseau Intel. Parmi elles, les dernières générations comme les Wi-Fi 7 BE202, BE201 et BE200, ainsi que les Wi-Fi 6 E AX411 et AX211, profitent des optimisations de la bande 6 GHz. Les modèles plus anciens, tels que les Wi-Fi 6 AX201 ou les Wireless-AC 9560, sont également pris en charge. Du côté Bluetooth, les mises à jour couvrent les mêmes cartes, garantissant ainsi une compatibilité maximale pour les utilisateurs équipés d’appareils récents comme anciens.

Intel précise que ces pilotes incluent aussi des correctifs de sécurité et des améliorations mineures de performances non listées dans les notes de version. Les utilisateurs sous Windows 10 et 11 peuvent télécharger les pilotes directement sur le site officiel d’Intel pour une installation manuelle.

Cependant, sur les PC équipés de cartes réseau compatibles, la mise à jour peut également être réalisée automatiquement via Windows Update, à condition que le fabricant de votre appareil ait déjà intégré ces pilotes dans le service. Pour vérifier, accédez aux Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour. Si la mise à niveau est disponible, elle sera proposée et installée automatiquement.

