Instagram : vous pouvez maintenant suivre les lives depuis un navigateur de PC

Instagram enrichit ses services accessibles depuis un navigateur d’ordinateur. Il est désormais possible de suivre un événement en live depuis Instagram.com, une fonction auparavant réservée à l’application mobile. Une adaptation ergonomique a même été appliquée, tirant parti du format d’écran des PC.

Depuis l’épidémie de coronavirus, les relations sociales se font désormais à distance. Les logiciels de visioconférence, comme Meet, Zoom ou Teams, ont pris une importance considérable pour les professionnels. Et les particuliers, eux, peuvent compter sur les réseaux sociaux et messageries instantanées. Parmi les grandes tendances qui ont émergé depuis le début du confinement, vous retrouvez les rendez-vous en vidéo sur Facebook et Instagram. Leur nombre a tellement augmenté que la qualité des vidéos a même dû être baissée pour soulager les réseaux.

Il y a deux types de rendez-vous. Soit des appels visio en groupe, pour un apéro à distance. Soit des livestreams pour faire du sport ou écouter de la musique. Instagram fait évidemment parti des applications les plus sollicitées pour réaliser les livestreams. Jusqu’à présent, pour regarder un évènement en vidéo en live sur Instagram, la condition principale était d’y accéder grâce à l’application sur smartphone. Ce n’est plus le cas.

Une interface qui a été adaptée

Tout récemment, cette condition a été levée. Il n’est plus nécessaire de s’armer de son smartphone pour accéder à un live. Vous pouvez tout aussi bien le faire à partir d’un simple navigateur web sur Mac ou PC. Cela comprend aussi bien Chrome, Edge, Safari ou Firefox (ou encore Opera). L’information a été dénichée par Android Police et confirmée par les pages dédiées au support technique du site d’Instagram.

Pour accéder à un Live, connectez-vous à votre compte sur le site d’Instagram. Accédez ensuite au compte qui organise le live afin d’y accéder (c’est plus pratique si vous êtes abonné au compte). Quand vous entrez dans le livestream, vous constaterez que l’interface est différente de celle de l’application mobile et qu’elle tient compte de la grandeur de l’écran. Principal atout : les commentaires s’affichent sur le côté de la vidéo et non plus en transparence. Ce qui aide considérablement, autant pour profiter du live que pour lire les commentaires. Notez qu’il est évidemment possible de publier des commentaires depuis l’interface web en cliquant en bas à droite.

Source : Android Police