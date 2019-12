Facebook, WhatsApp, Instagram : voici les 10 applications les plus populaires de la décennie

Facebook, WhatSapp, Instagram… quelles sont les applications Android et iOS les plus téléchargées depuis 2010 ? En une décennie, les applications mobiles ont transformé notre quotidien, nos habitudes de consommation, de distraction et impactent la vie professionnelle de millions de personnes dans le monde. Facebook (l’entreprise) a été au centre de ces changements. Le groupe détient à lui seul quatre des applications les plus populaires de la décennie actuelle et elles occupent aussi les premières places du classement.

En 2019 uniquement, les applications du Play Store et de l’App Store ont été téléchargées 120 milliards de fois. Cela représente une augmentation de 5% comparativement à 2018. C’est une progression notable sachant que le nombre téléchargements n’inclut pas les réinstallations et les mises à jour. Les utilisateurs ont par ailleurs dépensé près de 90 milliards de dollars en achats d’applications et en dépenses in-apps sur Android et iOS.

Le constat le plus marquant qui se dégage de ce rapport publié par la plateforme App Annie est que Facebook possède à lui seul les quatre applications mobiles les plus populaires : Facebook, Facebook Messenger et WhatsApp occupent les trois marches du podium et sont suivies d’Instagram, la quatrième application la plus téléchargée depuis 10 ans sur les smartphones et tablettes.

Android, iOS : le top 10 des applications mobiles les plus téléchargées entre 2010 et 2019

Si Facebook a une si grande influence sur le quotidien de centaine de millions de personnes dans le monde, c’est parce que l’entreprise de Mark Zuckerberg a une habileté remarquable à attirer dans ses girons les applications avec un énorme potentiel. Instagram et WhatsApp ont été rachetés par le groupe en 2012 et 2014 respectivement. Snapchat qui occupe la 5e place du classement aurait pu être phagocyté n’eut été la ténacité de ses propriétaires qui ont résisté à maintes tentatives d’acquisition par Facebook. Voici les applications les plus téléchargées sur Android et iOS en 10 ans.

Facebook Facebook Messenger WhatsApp Messenger Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter

Les applications les plus téléchargées en 2019

La petite surprise du palmarès de la décennie est que Netflix n’en fait pas partie. Elle figure néanmoins dans le top 10 des applications les plus téléchargées en 2019 mais n’arrive qu’en 9e position devant Spotify, 10e.

Facebook Messenger Facebook WhatsApp Messenger TikTok Instagram SHAREit Likee Snapchat Netflix Spotify

Les jeux mobiles les plus téléchargés sur Android et iOS en 10 ans

Surprise, Subway Sufers se hisse au sommet des jeux les plus téléchargés en 10 ans et voici l’explication de App Annie. « En raison de sa forte adoption en Inde qui a représenté plus de 15 % de ses téléchargements de tous les temps (iOS et Google Play combinés), Subway Surfers a été le jeu le plus téléchargé de la décennie ». Candy Crush Saga prend occupe la deuxième marche du podium, suivi de Temple Run 2.

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Moi, Moche et Méchant : Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

Les jeux mobiles les plus téléchargés en 2019

Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D My Talking Tom 2 Homescapes Stack Ball Call of Duty: Mobile

Les applications les plus lucratives de la décennie (2010-2019)

Netflix Tinder Pandora Music Tencent Video Line iQIYI Spotify YouTube HBO Now Kwai

Netflix et Tinder qui reviennent régulièrement dans le classement annuel des applications le plus lucratives prennent les deux premières places du classement des applications qui ont généré le plus de revenus en 10 ans. Pandora Music arrive en troisième position. Quelques surprises se glissent dans le classement, le cas de Tencent Video, iQIYI ou encore Kwai, des applications très populaires en Asie.

