Instagram : vous pouvez désormais empêcher l’application d’espionner votre activité en ligne

Les utilisateurs d'Instagram peuvent désormais désactiver la capacité de l'application à suivre les autres applications et sites web qu'ils utilisent, et peuvent voir et gérer les entreprises qui collectent leurs données, a annoncé Meta.

Meta, la société mère d'Instagram, déploie une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'empêcher l'application de suivre leur activité en ligne sur différents sites web et applications. Cette extension des contrôles de confidentialité vise à offrir aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle sur leurs données.

Cette fonctionnalité, baptisée Activity Off-Meta Technologies, a d'abord été introduite sur Facebook et fait maintenant son chemin sur Instagram. Elle permet aux utilisateurs d'examiner les informations partagées par les entreprises avec Meta et de prendre des mesures en conséquence. Voici un aperçu plus détaillé de ce que vous pouvez faire avec ce nouvel outil.

Lire également – Consulter Facebook et Instagram sans publicités ? C’est pour bientôt, voici combien il faudra payer

Meta va vous laisser mieux contrôler le suivi d’Instagram

Grâce au nouvel outil d’Instagram, vous pouvez désormais voir quelles entreprises partagent leurs données avec Meta. Cette transparence aidera les individus à comprendre l'étendue des échanges de données entre les sites web tiers et la plateforme de médias sociaux. En outre, si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines activités ou connexions de données, vous avez la possibilité de couper ces liens spécifiques, et de reprendre ainsi le contrôle de la confidentialité de vos données.

Pour ceux qui préfèrent repartir de zéro, l'outil permet d'effacer toutes les données collectées. Cette fonction est particulièrement utile pour les utilisateurs qui ne veulent pas s’embêter à trier quelles sont les données collectées et quelles données ceux-ci veulent garder privées. Les utilisateurs peuvent accéder à la nouvelle fonction “Activity Off-Meta Technologies” dans le centre de comptes de la plateforme.

Meta travaille activement à offrir aux utilisateurs davantage d'options de contrôle des données et de protection de la vie privée. Outre l'extension de la fonctionnalité de contrôle des données sur Instagram, d'autres ajouts sont prévus dans le Centre de comptes, dont notamment la possibilité de transférer leurs photos et vidéos d'Instagram vers d'autres services, télécharger les informations de Facebook et Instagram simultanément ou encore une refonte du centre de comptes en un hub centralisé pour gérer les paramètres et les contrôles de confidentialité sur leurs comptes Facebook, Instagram et Messenger.