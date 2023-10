5 heures par jour sur les réseaux sociaux, plus de la moitié des adolescents frise l’addiction dans ce pays

Un sondage montre que 51 % des adolescents passent presque 5h par jour sur les réseaux sociaux, tous confondus, et fait craindre un phénomène d'addiction. Des différences marquées existent selon l'âge ou le sexe.



Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, il y a sûrement une chose à laquelle vous faites attention : ne pas y passer trop de temps. Plus facile à dire qu'à faire parfois, surtout avec les plus jeunes chez qui le phénomène d'addiction est bien réel. C'est d'ailleurs l'une des craintes principales en France où 8 personnes sur 10 se méfient des réseaux sociaux. Les plates-formes ont beau mettre en place des outils de contrôle pour les parents, il semble difficile d'empêcher les ados de passer trop d'heures devant les vidéos, photos et autre posts.

Ce récent sondage va d'ailleurs en ce sens. Mené aux États-Unis sur 1591 personnes âgées entre 13 et 19 ans, il montre que 51 % des ados passent en moyenne 4,8 heures par jour sur les réseaux. Cela fait 33,6h par semaine, soit presque une journée et demi sans interruption. La durée grimpe à mesure que l'enfant grandit avant d'atteindre son apogée à 17 ans : 5,8 heures par jour. Elle diminue ensuite pour arriver à 4,5h chez les 19 ans.

Les deux services les plus populaires sont YouTube et TikTok, mais la consommation n'est pas la même chez les hommes et les femmes. Tous âges confondus, les adolescentes passent 1,9h par jour sur TikTok contre 1,7 sur YouTube. Chez les adolescents, YouTube est loin devant le réseau social chinois, 2,1h contre 1,1h. Les “vieilles” plates-formes comme Facebook ou X (Twitter) ne dépassent pas les 0,4h quel que soit le sexe.

Le sondage s'intéresse aussi aux parents des personnes interrogées. Il en ressort notamment que les ados respectent les consignes quand il s'agit de limiter le temps passé devant les écrans. Ainsi, quand le père, la mère ou les deux disent fortement restreindre ce dernier, leurs enfants parcourent chaque jour les réseaux sociaux 1,8h de moins que si les parents ne régulent rien. D'une manière générale, l'enquête relance la question de l'addiction et de l'impact des réseaux sur la santé mentale des jeunes aux États-Unis et ailleurs.

Source : Gallup