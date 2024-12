Instagram vous laisse désormais programmer vos messages privés, voici comment utiliser cette nouvelle fonction dès maintenant

Instagram continue d’améliorer sa messagerie, qui devient encore plus polyvalente. La dernière nouveauté permet désormais de programmer l’envoi de messages privés. Voici comment utiliser cette option simple et pratique pour tous les utilisateurs.

Instagram enchaîne les mises à jour pour enrichir ses fonctionnalités. Depuis cet été, l’application permet aux utilisateurs de partager jusqu’à 20 photos ou vidéos dans un seul carrousel, contre 10 auparavant. Une nouveauté idéale pour raconter des histoires plus complètes ou partager des moments en détail. Plus récemment, l’appli a également introduit un outil pour réinitialiser ses recommandations, donnant ainsi la possibilité de repartir de zéro et de découvrir de nouveaux contenus. Aujourd’hui, la plateforme va encore plus loin en améliorant sa messagerie, une section qui ne cesse de se perfectionner.

La messagerie d’Instagram s’est considérablement enrichie ces derniers mois. On se rappelle notamment de l’arrivée des options pour modifier un message après envoi ou encore pour épingler des conversations importantes. Ces ajouts avaient permis à l’application de se rapprocher des fonctionnalités offertes par ses concurrents. Aujourd’hui, cette dernière introduit une nouveauté très attendue : la possibilité de programmer l’envoi de messages privés. Une option simple et pratique qui s’adresse aussi bien aux utilisateurs réguliers qu’à ceux qui souhaitent mieux organiser leurs échanges.

Voici comment programmer vos messages sur Instagram en quelques clics

Programmer un message sur Instagram est très simple. Il suffit de rédiger votre texto, puis de maintenir le bouton d’envoi enfoncé. Une option apparaît alors pour choisir une date et une heure précises pour l’envoi. L'application permet de programmer un message jusqu’à 29 jours à l’avance. Une fois votre message planifié, une notification s’affiche dans le chat et vous rappelle qu’un message est en attente d’envoi jusqu’à sa livraison.

Cette nouvelle option renforce encore les possibilités offertes par la messagerie d’Instagram, qui devient de plus en plus complète. Pratique pour rester en contact avec des amis dans différents fuseaux horaires, elle permet aussi de programmer des rappels importants ou des messages spécifiques pour des occasions particulières. Cette amélioration s’inscrit dans une stratégie plus large d’Instagram pour améliorer la communication sur sa plateforme et rivaliser avec les autres applications de messagerie telles que Whatsapp.