WhatsApp vous permet enfin de créer des brouillons de messages

Meta vient d'annoncer une mise à jour majeure pour WhatsApp avec l'introduction d'une fonction que de nombreux utilisateurs réclamaient depuis longtemps : les brouillons de messages.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a officialisé le déploiement de d’une nouvelle fonctionnalité tant attendue qui va transformer l'expérience de messagerie quotidienne : les brouillons de messages.

Cette nouveauté se manifeste par un indicateur « Brouillon » en vert, accompagné d'un aperçu du message non envoyé dans la liste des conversations. Plus pratique encore, les conversations contenant des brouillons seront automatiquement positionnées en haut de la liste, facilitant ainsi leur reprise ultérieure.

Comment fonctionnent les brouillons de messages sur WhatsApp ?

Le fonctionnement est simple et intuitif : lorsqu'un utilisateur commence à rédiger un message sans l'envoyer, WhatsApp sauvegarde automatiquement ce texte en tant que brouillon. En rouvrant la conversation, le message inachevé apparaîtra directement dans le champ de saisie, permettant de reprendre la rédaction là où elle s'était arrêtée.

Cette mise à jour répond à un problème courant : l'oubli des messages en cours de rédaction après une interruption. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient naviguer manuellement dans leurs conversations pour retrouver ces messages inachevés, ce qui conduisait souvent à des oublis et des retards de réponse embarrassants.

La fonction est en cours de déploiement sur les versions iOS et Android de l'application, accompagnée de diverses corrections de bugs et améliorations de performances. Les versions Web et macOS devraient recevoir cette mise à jour dans les prochains jours.

« WhatsApp dispose désormais de brouillons, facilitant la recherche et l'envoi de messages inachevés », a déclaré Zuckerberg sur son canal. « Nous en avions tous besoin », a-t-il ajouté, soulignant l'importance de cette fonctionnalité pour les utilisateurs quotidiens de la plateforme. On se demande d’ailleurs pourquoi WhatsApp a attendu aussi longtemps avant de déployer une fonctionnalité aussi basique, qui est pourtant déjà présente sur la plupart des messageries concurrentes.

Il est important de noter que les brouillons restent privés et ne sont visibles que par leur auteur jusqu'à l'envoi effectif du message, préservant ainsi la confidentialité des utilisateurs. Ils fonctionnent finalement exactement comme les brouillons que vous avez l’habitude d’utiliser sur d’autres applications.