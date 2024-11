Instagram prépare une nouvelle fonction pour personnaliser vos photos de profil grâce à l’IA

Une nouvelle fonctionnalité a été repérée sur Instagram pour créer des photos de profil personnalisées grâce à l’intelligence artificielle. Désormais, les utilisateurs pourront générer des images stylisées sans quitter l’application. Cette nouveauté pousse encore plus loin la personnalisation des profils.

Instagram multiplie les nouveautés pour enrichir ses options de partage et de personnalisation. Récemment, la plateforme a permis d'inclure jusqu'à 20 photos ou vidéos dans un seul carrousel, contre 10 auparavant. Cette mise à jour est une aubaine pour ceux qui aiment partager chaque détail de leurs aventures, qu’il s’agisse de récits de voyage, d’albums de famille ou de projets créatifs. Pour les influenceurs et créateurs de contenu, cette capacité accrue ouvre de nouvelles opportunités pour captiver leurs abonnés et enrichir leurs récits.

Instagram va maintenant encore plus loin en testant la génération de photos de profil avec IA, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à des plateformes comme Snapchat et TikTok. Découverte par l’utilisateur Alessandro Paluzzi, cette nouveauté va permettre aux utilisateurs de créer des portraits stylisés directement depuis la section de modification de leur profil, sans recourir à des outils externes.

Instagram ajoute une option IA pour personnaliser vos photos de profil

Les utilisateurs d’Instagram pourront bientôt transformer leur photo de profil en image stylisée grâce à l’intelligence artificielle. Pour utiliser cette option, il suffira de se rendre sur la page de profil, de sélectionner “Modifier le profil”, puis “Modifier la photo”. Une nouvelle option, “Créer une photo de profil IA”, apparaîtra. Cette dernière va permettre de personnaliser leur image en quelques clics. Il reste cependant à voir si cette fonctionnalité inclura des choix de personnalisation spécifiques ou la possibilité de sélectionner une photo depuis la galerie.

Outre cette nouvelle fonctionnalité IA, Instagram développe d’autres outils pour optimiser l’interaction et l’organisation des messages privés. La plateforme envisage d’introduire des filtres pour trier les messages directs, permettant aux créateurs de contenu de prioriser ceux provenant de comptes vérifiés, d’entreprises ou d’abonnés. En diversifiant ses fonctionnalités, la plateforme cherche à répondre aux besoins de personnalisation et de gestion pour être toujours plus engageante et adaptée à tous.