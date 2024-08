Instagram lance une mise à jour qui va plaire à ceux qui aiment partager leurs souvenirs

Bonne nouvelle en plein cœur de l'été : Instagram permet désormais de partager encore plus de souvenirs en un seul post. Une mise à jour qui tombe à pic pour tous ceux qui souhaitent capturer et diffuser davantage les meilleurs moments de leurs vacances avec leurs abonnés.

Instagram a récemment fait parler d'elle en raison d'un bug ayant entraîné la perte définitive de stories et de statuts pour certains utilisateurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les nouveautés. Il y a peu, la plateforme a introduit des fonctionnalités pour rendre les statuts plus visibles en les affichant directement sur les profils des utilisateurs. Et maintenant, bonne nouvelle pour ceux qui ont beaucoup de photos à partager, l’appli leur offre encore plus de possibilités.

Aujourd'hui, Instagram va donc encore plus loin en permettant d'inclure jusqu'à 20 photos ou vidéos dans un seul carrousel, contre 10 auparavant. Cette mise à jour est une aubaine pour ceux qui aiment partager chaque détail de leurs aventures, qu'il s'agisse de récits de voyage, d'albums de famille ou de projets créatifs. Pour les influenceurs, les créateurs de contenu et les entreprises, cette fonctionnalité offre de nouvelles opportunités pour capter l'attention des abonnés et enrichir leurs histoires visuelles.

Bien que cette nouvelle capacité permette de raconter des histoires plus complètes et de partager davantage de moments, elle pourrait aussi mener à un effet indésirable : l'overdose de contenu. Si les créateurs et les entreprises peuvent tirer profit de ces publications plus longues pour engager leur audience, les utilisateurs moyens pourraient, eux, trouver ces posts trop longs à faire défiler. La limite entre un partage intéressant et un excès de contenu risque de se brouiller.

Pour les utilisateurs en général, cette évolution d'Instagram pourrait donc engendrer des réactions mitigées. Certains apprécieront la possibilité de plonger plus profondément dans les récits visuels, tandis que d'autres pourraient se lasser de la multiplication des images dans leur fil d'actualité. Cette nouvelle fonctionnalité, en cours de déploiement, pourrait donc pousser certains abonnés à réévaluer leur engagement, voire à utiliser davantage la fonction “muet” pour échapper aux posts trop volumineux. En fin de compte, tout dépendra de la manière dont les utilisateurs choisiront d'exploiter cette nouvelle liberté.