Instagram lance une fonction que l’on attendait tous : la réinitialisation des recommandations

Si vous en avez marre qu'Instagram affiche toujours les mêmes contenus, sachez que l'application commence à permettre de réinitialiser ses recommandations pour prendre un nouveau départ.

Un défaut majeur des réseaux sociaux est de nous enfermer dans une bulle. Quand vous consultez un contenu, l'algorithme l'analyse pour vous proposer des contenus similaires, qui ont plus de chance de vous intéresser. Vous restez ainsi plus longtemps sur l'application, ce qui augmente les revenus générés par les plateformes. Très bonne nouvelle, Instagram déploie un outil simple pour réinitialiser totalement ses recommandations, aussi bien dans le fil principal que dans l'onglet Explorer ou les Reels.

Cette fonctionnalité permet de retrouver une expérience d'Instagram plus proche de celle que l'on a lorsque l'on commence tout juste à utiliser son compte. Meta explique qu'elle a été essentiellement développée pour les adolescents qui souhaiteraient repartir du bon pied sur l'app, mais tous les utilisateurs vont y avoir accès.

Instagram vous laisse sortir de votre bulle

“Les recommandations commenceront à se personnaliser à nouveau au fil du temps, en affichant de nouveaux contenus en fonction du contenu et des comptes avec lesquels vous interagissez”, précise Instagram. Il faudra donc régulièrement réinitialiser ses recommandations pour ne pas vite se trouver une nouvelle fois avec les mêmes contenus proposés en boucle et en boucle.

Pour prendre mon cas personnel, je n'utilise que très peu Instagram. Ma copine m'envoyant souvent des vidéos de Bubu et Dudu, l'application ne me propose quasiment plus que des contenus Bubu et Dudu. Avec cette option, je peux espérer prendre un nouveau départ sur Instagram. Mais je vais devoir me forcer à regarder et interagir avec des photos et vidéos de thèmes qui me plaisent pour ne pas être envahi de nouveau par les deux oursons rapidement.

La fonction est encore en cours de test, mais doit être déployée auprès de tous les utilisateurs prochainement. Quand vous y aurez accès, vous pourrez vous rendre dans les paramètres d'Instagram, descendre jusqu'au menu Ce qui est visible, puis appuyer sur Contenu suggéré. Une nouvelle option sera alors disponible pour réinitialiser ses recommandations. Pour rappel, vous pouvez en ce même endroit limiter l'affichage de contenu sensible ou politique.