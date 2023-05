Instagram va implémenter cette fonctionnalité réclamée depuis des lustres par les utilisateurs

Instagram est bien à l’écoute de ses utilisateurs. Le réseau social va leur donner la possibilité de publier des GIF dans les commentaires.

Instagram va enfin implémenter une fonctionnalité réclamée depuis fort longtemps par les utilisateurs du réseau social : la publication de GIF dans les commentaires. Si quelques rares chanceux avaient vu un bouton pour publier ce type d’animations depuis le mois de février, Meta n’avait fait aucune annonce officielle concernant un déploiement vers le grand public. Le PDG d’Instagram s’est chargé d’annoncer la bonne nouvelle au big boss de Meta, Mark Zuckerberg.

S’il est depuis un bon moment déjà possible de répondre avec des GIF dans les Stories Instagram, cette fonctionnalité était étrangement inaccessible dans les commentaires. La marche à suivre pour commenter un post avec un GIF ne dépaysera pas les utilisateurs réguliers du réseau social, puisque la procédure est assez similaire. En plus de commentaires écrits et autres émojis, les membres de la communauté peuvent désormais choisir l’un des nombreux fichiers proposés par Giphy, la célèbre bibliothèque de GIF.

Les GIF arrivent enfin dans les commentaires d’Instagram

En plus de cette annonce somme toute très prévisible, Me Mosseri a annoncé que les Reels allaient accueillir une nouvelle fonctionnalité appelée Lyrics (paroles). S’il est d’ores et déjà possible d’afficher les paroles d’une chanson dans une Reel, la procédure pour le faire peut être longue et fastidieuse, et toutes les chansons du catalogue ne proposent pas cet outil. L’interface d’Instagram affichera une timeline qui permettra de synchroniser bien plus précisément les paroles d’une chanson avec la vidéo.

Les dirigeants d’Instagram regorgent d’initiatives pour monétiser le service et proposer des services exclusifs aux utilisateurs. L’application appartenant à Meta a non seulement commencé à tester de nouveaux placements publicitaires pour donner plus de moyens d’être découvertes aux entreprises, mais elle envisage également de lancer un programme payant de vérification, à l’instar de Twitter. Par ailleurs, la compagnie va mettre l’accent sur la confidentialité, en vous permettant de choisir qui peut voir vos photos et vidéos.

Source : Gizmo China