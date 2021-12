Instagram : l’ordre chronologique du fil d’actualité va faire son grand retour en 2022

Vous êtes nostalgiques de l’époque où Instagram affichait les publications par ordre chronologique ? Bonne nouvelle, l’option sera bientôt de retour. Son PDG Adam Mosseri a déclaré devant le Congrès américain que ses équipes travaillent depuis plusieurs mois sur la fonctionnalité, qui devrait être disponible d’ici l’année prochaine.

Avec le temps, les réseaux sociaux changent, mais pas toujours pour le mieux. Certaines fonctionnalités très demandées mettent parfois du temps à arriver, les développeurs préférant proposer d’autres options répondant mieux aux besoins du moment. Instagram n’échappe à la règle. Récemment, l’application a déployé « Take a Break », qui incite les adolescents à faire une pause pour préserver leur santé mentale.

Pourtant, d’autres fonctionnalités sont attendues depuis bien plus longtemps. C’était notamment le cas de la possibilité d’intégrer des liens dans ses stories, jusqu’ici réservée au compte avec plus de 10 000 abonnés. Et le travail ne s’arrête pas là. Instagram, comme bien d’autres réseaux sociaux, a préféré il y a quelques années remplacer le fil d’actualité chronologique par un algorithme qui propose du contenu en fonction de l’activité de l’utilisateur.

Instagram va de nouveau afficher le contenu par ordre chronologique

Depuis, les utilisateurs n’ont de cesse de pester contre cette décision qui ne rend pas forcément les choses plus simples. Il semblerait qu’Instagram ait enfin entendu les plaintes qui durent depuis cinq ans. Auditionné par le Congrès américain, Adam Mosseri, PDG de la firme, a déclaré que 2022 verra le grand retour du fil d’actualité chronologique.

Sur le même sujet : Instagram — secouer votre smartphone permettra bientôt de signaler un problème sur l’application

« Nous travaillons actuellement sur une version chronologique du fil d’actualité que nous espérons lancer l’année prochaine », a-t-il expliqué. Selon lui, les équipes de développement travaillent sur le projet « depuis des mois ». Après Twitter, Instagram se serait donc finalement décidé à revenir à un fonctionnement plus classique, pour le grand plaisir des nostalgiques.

Pour autant, cela ne signe pas la fin de l’algorithme. Il est très probable pour que le réseau social propose cette option en supplément de la configuration actuelle, laissant ainsi le choix aux utilisateurs d’opter pour la solution qui leur convient le mieux.

Source : engadget