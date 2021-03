Instagram Lite : la version allégée de l’application est disponible en France

Instagram Lite, la version allégée de l'application, est désormais disponible en France et dans 170 autres pays à travers le monde. Cette mouture sort de deux ans de phase de test dans plusieurs pays en développement.

Tandis qu'Instagram doit gérer une nouvelle polémique concernant la mise en avant de publications antivaccins, le réseau social vient d'annoncer ce mercredi 10 mars 2021 le lancement officiel d'Instagram Lite. Trois ans après le lancement de Facebook Messenger Lite et deux ans après celui de Facebook Lite, c'est donc au tour d'Instagram de proposer une version allégée de son application.

Avant de procéder au déploiement global de l'application Lite (elle est maintenant disponible en France et dans 170 autres pays), le réseau social propriété de Facebook a testé cette mouture pendant deux ans dans plusieurs pays en voie de développement. Les premiers essais ont démarré au Mexique, et au départ l'application pesait seulement 573 Ko. En outre, il était nécessaire de télécharger et d'installer le fichier APK pour en profiter.

2 Mo sur la balance seulement

Désormais, l'application a pris un peu de poids sur la balance : 2 Mo. Cela reste toutefois bien moins que la version classique, qui nécessite un téléchargement de 30 Mo. Instagram Lite se destine avant tout aux smartphones dotés de caractéristiques techniques modestes. De plus, elle a été pensée pour fonctionner avec des réseaux limités.

“Nos équipes ont conçu des versions légères de nos applications pour des gens avec une connexion lente ou des services de données limités, car notre principe de base est de ne laisser personne à l'écart”, assure Tzach Hadar, chef de la gestion des produits de l'antenne Facebook à Tel-Aviv, qui a œuvré activement au développement d'Instagram Lite.

Quelques concessions sur les fonctionnalités

Sans surprise, les développeurs ont dû se livrer à quelques concessions, notamment du côté des fonctionnalités. Ainsi, vous ne pourrez pas profiter des filtres en réalité augmentée ainsi que de certaines transitions. Bon point en revanche, l'appli n'affiche pas de publicité à son lancement. Hormis ces quelques manquements, vous retrouverez les principales fonctionnalités d'Instagram comme l'édition de photos, l'ajout de réactions sous forme de GIFs et de stickers et le partage de vidéos.

Notez que le déploiement de l'application est en cours à l'heure où nous écrivons ces lignes. De fait, il est possible qu'Instagram Lite ne soit pas encore disponible sur le Google Play Store selon votre région. Néanmoins, voici un lien grâce à auquel vous pourrez télécharger l'application sur votre smartphone.

Source : Facebook