Instagram ajoute une corbeille pour récupérer le contenu effacé par erreur

Instagram permet désormais de récupérer le contenu effacé par erreur. Grâce à sa nouvelle fonctionnalité intitulée “Effacé récemment”, il est possible de retrouver les stories, photos et vidéos supprimées pendant une durée allant de 24h à 30 jours. L'option est accessible depuis les paramètres de l'application.

Instagram a enfin ajouté une fonctionnalité réclamée par sa communauté. Il est désormais possible de récupérer les contenus effacés. Qu'il s'agisse d'une suppression intentionnelle ou non, les photos, vidéos et stories seront stockées par l'application pendant une durée variable selon les formats. En effet, les stories seront accessibles pendant 24h, tandis que les autres contenus pourront être restaurés sous 30 jours.

Cette fonctionnalité, baptisée “Effacé récemment“, ressemble donc peu ou prou comme la corbeille de Google Drive, pour ne citer que lui. Tout ce que l'utilisateur efface, celui-ci pourra le retrouver dans un dossier dédié, se trouvant dans Paramètres > Compte > Récemment effacé. Instagram précise par ailleurs que la durée de récupération des fichiers peut s'étendre jusqu'à 90 jours, le réseau social conservant les données en cas de suppression de compte.

Instagram permet de récupérer le contenu supprimé

L'annonce d'Instagram semble par ailleurs désigner l'éventualité d'un piratage du compte comme la raison du déploiement de la fonctionnalité. En effet, l'application explique que pour restaurer le contenu effacé, il est nécessaire de prouver que l'utilisateur est bien le “véritable propriétaire du compte”. Cette vérification intervient également lors de la suppression définitive.

“Nous savons qu'il s'agit d'une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les utilisateurs”, écrit le réseau social. “Pour la première fois, vous pouvez accéder et restaurer le contenu effacé dans Instagram. Nous avons également ajouté des protections pour empêcher les hackers de compromettre votre compte et de supprimer les posts que vous avez partagés”.

Instagram s'est dotée de nombreuses nouveautés ces derniers temps. 2020 a notamment été l'année du lancement de Reels, son format de vidéos courtes inspiré du succès de TikTok. L'application a également continué de travailler sur sa fusion avec Messenger, en permettant en outre d’envoyer des messages entre les deux services.

Source : Instagram