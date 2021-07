Instagram intègre les widgets d’iOS 14 pour changer de compte rapidement

Instagram cherche actuellement à intégrer les widgets d'iOS 14 sur son application. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs avec plusieurs comptes seront en mesure de passer de l'un à l'autre plus rapidement qu'à l'accoutumée.

En février 2021, Apple a lancé la nouvelle version de son système d'exploitation iOS 14. Parmi les nouveautés phares, il y a évidemment l'intégration des widgets, qui permet aux utilisateurs de placer des raccourcis vers les applications ou services de leur choix sur l'écran d'accueil. Bien entendu, cette fonctionnalité est disponible depuis des années sur Android, ce qui a d'ailleurs valu à Apple certaines moqueries de la part de Google.

Mais quoi qu'il en soit, l'ajout des widgets offre de nouvelles possibilités aux développeurs d'applications sur iOS, et certains travaillent d'ores et déjà pour les ajouter à leur produit. C'est notamment le cas d'Instagram, comme le dévoile Alessandro Paluzzi. Sur Twitter, le développeur a publié plusieurs captures d'écran qui illustrent l'utilisation des widgets par le célèbre réseau social.

Comme il l'explique, ce widget permettra aux utilisateurs de passer rapidement d'un compte à l'autre. Jusqu'alors, il était nécessaire de passer par plusieurs étapes fastidieuses qui prennent un certain temps. Voilà une fonctionnalité qui ravira probablement les utilisateurs avec plusieurs comptes (un compte professionnel et un compte perso par exemple). Ils pourront désormais gagner un peu plus de temps lorsqu'il s'agit de basculer entre les différents profils.

Instagram teste les widgets d'iOS 14

Pour l'heure, impossible de savoir quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs. Notez qu'Instagram semble travailler également sur d'autres widgets qui permettront notamment d'envoyer rapidement un message à un autre utilisateur, ou bien de passer directement à la caméra

Pour rappel, Instagram a testé de nombreuses fonctionnalités inédites au cours des derniers mois. Par exemple, nous avons appris récemment qu'il sera bientôt possible pour tout le monde d'intégrer des liens dans ses stories. Une bonne nouvelle pour les comptes les plus modestes qui cherchent tout même à monétiser leur compte Instagram. Et depuis juin 2021, il est enfin possible de publier des photos et des vidéos depuis la version PC. De quoi faciliter la tâche des utilisateurs qui aiment retoucher d'abord leurs photos sur des logiciels comme Photoshop avant publication.

Source : Ubergizmo