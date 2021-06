Instagram : tout le monde aura bientôt le droit d’intégrer des liens dans ses propres stories

Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour les stories. En effet, le réseau social veut offrir à tous les utilisateurs la possibilité d'intégrer des liens sous la forme de stickers dans leurs stories. Jusqu'alors, il n'était possible d'intégrer des liens qu'avec la fonctionnalité Swipe Up. En outre, il fallait comptabiliser au moins 10 000 abonnés pour en profiter.



Instagram, l'application au milliard d'utilisateurs, continue de multiplier les tests de fonctionnalités inédites sur sa plateforme. Alors que certains utilisateurs chanceux peuvent s'essayer à la publication de photos et vidéos depuis la version PC, le réseau social annonce ce mardi 29 juin 2021 une autre expérimentation. En effet, Instagram souhaite proposer un nouveau système pour intégrer des liens dans nos stories.

Plutôt que de proposer un lien matérialisé par un swipe-up (un glissement vers le haut de l'écran) situé en bas de votre story, il sera bientôt possible d'apposer un lien via un sticker, ou un autocollant dans la langue de Molière. Il suffira de tapoter dessus pour être redirigé vers le site mis en avant par l'instagrameur.

La principale nouveauté réside toutefois dans l'ouverture de cette fonctionnalité. À l'heure actuelle, il est nécessaire de remplir certaines conditions pour intégrer un lien Swipe-Up dans sa story Instagram. En effet, il faut détenir au moins 10 000 abonnés et avoir un compte vérifié. Ce qui, vous en conviendrez, réduit nettement le nombre d'utilisateurs éligibles.

Tous les utilisateurs pourront intégrer des liens dans leurs stories

Or, Instagram souhaiterait proposer ce système de liens sous la forme de stickers à tous les utilisateurs, sans condition préalable. Une bonne nouvelle pour les instagrameurs plus modestes, qui aimeraient justement pouvoir mettre en avant leurs produits ou leurs services depuis leurs stories. Vishal Shah, chef des produits Instagram, précise que le test est limité et qu'il consiste actuellement à déterminer comment les gens vont utiliser ces liens 2.0.

Ils vont notamment surveiller les types de liens que les utilisateurs vont partager, en gardant un œil attentif sur la désinformation et les spams publicitaires. Le réseau social précise d'ailleurs qu'il aimerait que ces liens autocollants remplacent à terme les liens Swipe-Up actuels. “C'est le genre de système futur auquel nous aimerions arriver. Et c'est ce que nous espérons déployer, si nous parvenons à faire fonctionner ce système”, assure Vishal Shah dans les colonnes de The Verge.

L'entreprise précise toutefois que les liens stickers seront exclusivement réservés aux stories, et qu'il n'y a donc aucune intention de les proposer sur d'autres parties de l'application. Le test poursuivant son cours, Instagram n'a pas encore donné de date concernant un éventuel déploiement de cette fonctionnalité.

