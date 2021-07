Instagram : les moins de 16 ans ont désormais un compte privé par défaut

Instagram a décidé de prendre des mesures pour améliorer la protection de sa jeune communauté en rendant privé les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans dès leur inscription.

Si la communauté Instagram est essentiellement composée d’adolescents, le réseau social doit redoubler d’efforts pour améliorer leur protection. Depuis quelques mois, Facebook et Instagram permettent par exemple de masquer le compteur de likes, un changement drastique visant à réduire les effets négatifs des plateformes sur la santé mentale de ses membres, notamment les plus jeunes. D’autres mesures ont été prises par Instagram en vue de protéger les plus jeunes : ainsi le réseau interdit désormais aux adultes d’envoyer des messages aux mineurs qui ne les suivent pas en retour.

Dans un communiqué de presse, Instagram a annoncé de nouvelles règles pour ses utilisateurs de moins de 16 ans. La mesure la plus forte qui a été dévoilée consiste à rendre privé automatiquement les comptes utilisateurs des moins de 16 ans dès leur inscription, afin d’offrir aux jeunes une confidentialité optimale.

Instagram souhaite “offrir aux jeunes une expérience plus sûre et plus privée”

« Partout où nous le pouvons, nous voulons empêcher les jeunes d'être contactés par des adultes qu'ils ne connaissent pas ou dont ils ne veulent pas entendre parler. Nous pensons que les comptes privés sont le meilleur moyen de contrer cela. Ainsi, à partir de cette semaine, toute personne âgée de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans dans certains pays) se verra attribuer par défaut un compte privé lorsqu'elle se connectera à Instagram » peut-on lire dans le communiqué de presse.

Instagram pense que les comptes privés sont une bonne solution pour les moins de 16 ans, même si l'entreprise tient compte du fait que certains jeunes créateurs pourraient préférer posséder un compte public pour se créer un auditoire. Instagram souhaite « trouver un juste accord pour offrir aux jeunes tout ce qu'ils aiment sur Instagram tout en assurant leur sécurité »

Pour les utilisateurs mineurs dont le compte est déjà créé, une notification devrait prochainement les encourager à basculer leur compte Instagram en privée, tout en leur laissant le choix. Parmi les autres mesures prises, on note qu’Instagram va « modifier la façon dont les annonceurs peuvent atteindre les jeunes avec des publicités ». « Nous voulons que les jeunes prennent plaisir à utiliser Instagram tout en veillant à ne jamais faire de compromis sur leur vie privée et leur sécurité. Nous continuerons à les écouter, ainsi que leurs parents, les législateurs et les experts, afin de construire un Instagram qui fonctionne pour les jeunes et qui a la confiance des parents »

Ces changements seront lancés dès cette semaine en France, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et au Japon pour commencer. La société précise qu’elle souhaite les étendre à d'autres pays prochainement.