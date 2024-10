Indiana Jones et le Cercle Ancien s'est laissé approcher pendant quelques heures par des journalistes spécialisés. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ses mécaniques de gameplay, ses combats, ses énigmes et son ambiance globale. De ce qu'il ressort des premiers avis, ça sent plutôt bon pour les nouvelles aventures du Docteur Jones.

Indiana Jones n'a définitivement pas sa place dans un musée. Après son chant du cygne au cinéma (du moins avec Harrison Ford dans le rôle titre) en 2023 avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le célèbre archéologue va faire son grand retour sur la scène vidéoludique dès la fin d'année.

Comme vous le savez peut-être, les talentueux développeurs de MachineGames (l'excellent reboot de la licence Wolfenstein) travaillent depuis quelques années maintenant sur un nouveau jeu Indiana Jones, à savoir Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Alors que la sortie du titre est toujours prévue pour le 9 décembre 2024 sur Xbox Series X/S et PC (et au printemps 2025 sur PS5), le jeu s'est laissé approcher pendant quelques heures par certains médias JV.

Indiana Jones et le Cercle Ancien, hommage réussi et bon jeu ?

L'occasion d'en apprendre plus sur les mécaniques de gameplay, les combats, les énigmes ou encore l'aspect technique du jeu. De ce que l'on retient des premiers avis, c'est que MachineGames est parvenu à trouver un bon équilibre entre action, énigmes et exploration, soit la formule parfaite de tout bon Indiana Jones.

Ainsi, si les joueurs ont évidemment un objectif principal à remplir, les différentes zones du jeu cachent de nombreux trésors à trouver, des tombeaux secondaires à explorer, des accessoires à dénicher pour faciliter sa progression. Les niveaux regorgent ainsi de passages alternatifs et jouissent d'une certaine verticalité que l'on peut exploiter avec le fouet d'Indy.

Furtivité et combats au corps-à-corps au programme

Côté combats, si Indy embarque bel et bien avec lui son fidèle six coups, utiliser son revolver est une solution de dernier recours d'après les développeurs (le bruit de la détonation va alerter tous les ennemis de la zone, signe d'une mort certaine). Pour cause, Indy n'est pas Nathan Drake ou Lara Croft, et une ou deux balles suffisent à l'envoyer ad patres.

On préfèrera alors la furtivité et les patates de forain pour allonger les Nazis sur notre chemin. Pour plus d'efficacité en combat, il est même possible d'utiliser n'importe quel objet à proximité pour fracasser la tête de ses adversaires : bouteilles, vases, râteau, tisonnier, balai, matraque, rouleau à pâtisserie, tout y passe. Et puis Indy pourra également compter sur son fouet pour désarmer ou déséquilibrer les nazis en un claquement.

Pour devenir plus puissant, il faudra explorer

Combattre, réussir des énigmes, trouver des trésors, prendre des photos de l'environnement, toutes ces activités rapporteront des points d'aventure. Les joueurs pourront les utiliser pour débloquer de nouvelles compétences pour Indy au fil de l'aventure. Une manière pour les développeurs de pousser les joueurs à explorer chaque niveau de fond en comble.

Dans l'ensemble, cet Indiana Jones et le Cercle Ancien s'annonce comme une excellente adaptation vidéoludique. Certains testeurs ont toutefois pointé du doigt l'IA mal calibrée des ennemis (tantôt aveugles, tantôt omniscients), et des énigmes qui manquent de challenge et d'originalité. Bien entendu, il faudra confirmer tout cela à l'occasion d'un test complet.