COVID : vacciné ou testé ? Vos données personnelles sont peut-être accessibles à tous

Une faille de sécurité majeure chez Coronalab a mené à l'exposition en ligne de plus de 1,3 million de dossiers de patients. Cette brèche, révélant des informations sensibles incluant les résultats de tests COVID-19 et les données personnelles, soulève de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des données dans le secteur de la santé.

L'ère numérique a apporté son lot de soucis en matière de sécurité des données. En témoigne la récente fuite massive de données personnelles, considérée comme la plus importante de l'histoire. Cet incident souligne la vulnérabilité des systèmes d'information et la facilité avec laquelle les données personnelles peuvent être compromises. Dans un contexte où la vie privée de millions d'utilisateurs est menacée par de telles fuites, la question de leur sécurité devient plus pertinente que jamais.

En parallèle, la facilité d'accès à l'information a également conduit à une augmentation des risques de piratage, comme le démontre la fuite des données personnelles d'un demi-million d'utilisateurs. Ces événements soulignent l'importance de vérifier la sécurité de nos propres données personnelles, en particulier nos adresses e-mail, pour s'assurer qu'elles n'ont pas été compromises. Dans ce contexte inquiétant, la récente faille de sécurité chez Coronalab, révélant des données sensibles de santé, prend une dimension encore plus alarmante.

1,3 million de dossiers patients exposés d’une base de données qui n'était pas protégée par mot de passe

L'enquête sur une fuite, menée par le chercheur en cybersécurité Jeremiah Fowler, a révélé qu'une base de données non protégée par mot de passe contenait près de 1,3 million d'enregistrements. Ces données comprenaient 118 441 certificats, 506 663 rendez-vous, 660 173 échantillons de tests, et un nombre limité de fichiers d'application internes.

Les documents exposés, tous marqués du nom et du logo de Coronalab.eu, comprenaient :

des noms de patients

des dates de naissance

des numéros de passeport

les résultats des tests

Coronalab figure parmi les principaux acteurs du marché néerlandais en matière de fourniture de tests commerciaux. Ce manquement grave à la sécurité des données pose un risque immédiat d'exploitation criminelle, notamment par des campagnes de phishing ciblées ou d'autres formes de fraude en ligne.

Les implications de cette fuite sont vastes et potentiellement dévastatrices. Les informations de test COVID-19, combinées aux données personnelles, pourraient compromettre non seulement la vie privée des individus, mais aussi leur sécurité médicale. De plus, la fuite de numéros de passeport ouvre la voie à des activités criminelles telles que le vol d'identité et la fraude. Cette situation met en lumière l'importance cruciale de la protection des données dans le domaine de la santé, où la confidentialité des informations patient est non seulement une exigence légale mais aussi une question de confiance publique.

Source : VPNMentor