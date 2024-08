Impressionnante chute de prix du Fire TV Stick 4K sur Amazon, vite !

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon est l’une des meilleures solutions pour transformer votre téléviseur en modèle connecté dernier cri. Le dongle HDMI est puissant, simple d’utilisation et très abordable grâce à une importante promotion de 43 %.

Depuis 2018, le Fire TV Stick 4K est l’une des références du secteur des box TV multimédia. L’année dernière, Amazon a décidé de sortir la deuxième génération de son dongle HDMI avec un processeur encore plus puissant et une connectivité améliorée.

Normalement, le Fire TV Stick 4K est en vente sur Amazon pour environ 70 euros. Mais, en ce moment, le géant américain propose des réductions très intéressantes sur l’ensemble de ses appareils équipés d’Alexa. C’est le cas du Fire TV Stick 4K qui voit son prix de vente chuter de 43%. Vous pourrez ainsi vous l’offrir pour 39,99 euros, soit une baisse totale de 30 euros.

Si vous songez à changer de téléviseur parce qu’elle est trop vieille ou parce que son utilisation est trop peu intuitive, l’achat de ce genre d’accessoires peut être une solution beaucoup plus économique en vous donnant accès à toutes les fonctionnalités d’une TV récente comme les services de streaming en ligne mais aussi à un système d’exploitation simple d’utilisation et très efficace au quotidien, notamment grâce à son assistant vocal intégré.

FIRE TV STICK 4K 2023 : COMPLET, PUISSANT ET PAS CHER

Quand on regarde la TV, il n’y a rien de plus embêtant qu’un système d’exploitation mal pensé et lent. En utilisant le Fire TV Stick 4K 2023, vous bénéficierez de la puissance d’un processeur quadricœur parfaitement adapté pour offrir une expérience d’utilisation fluide. En plus, ce modèle prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 pour une connectivité ultra-rapide.

Autre point important, ce dongle HDMI permet d’afficher une image 4K et il est compatible avec les technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+ mais aussi le Dolby Atmos pour avoir une expérience audio immersive.

Évidemment, qui dit produit Amazon dit Alexa. Le célèbre assistant vocal est intégré directement dans la télécommande du Fire TV Stick 4K. Par ailleurs, il tourne sous Fire OS qui dispose d’un store d’applications très bien fourni. Vous pourrez installer toutes vos applications favorites comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou encore Twitch.