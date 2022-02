Impots.gouv est en panne, des documents disparaissent du site !

Pour une raison encore inconnue, les internautes ont eu la surprise de ne pas pouvoir accéder à certains de leurs documents sur le site des impôts. Et pour cause, ces fichiers ont tout simplement disparu du site ! À l'heure actuelle, les équipes d'impots.gouv.fr travaillent au rétablissement du service. On ne sait pas s'il s'agit d'un problème technique ou bien d'une cyberattaque.

Si vous vous êtes rendus sur Impots.gouv.fr pour consulter l'historique de vos déclarations ce matin, vous avez eu une mauvaise surprise non ? En effet, depuis ce vendredi matin 11 heures, le site des impôts est touché par une panne majeure. Pour une raison encore inconnue, les utilisateurs sont dans l'impossibilité totale de consulter certains documents administratifs depuis leur espace particulier. Pire encore, on dirait que les documents en question ont été tout simplement supprimés de la base de données d'impots.gouv.

De notre côté, nous avons effectivement constaté la disparition de nombreux avis d'imposition sur le revenu ainsi que les taxes d'habitation. Après quelques instants de flottement, les équipes techniques d'impots.gouv.fr ont enfin pris la parole. Un message d'avertissement a été publié sur la page d'accueil de la plateforme gouvernementale.

Impots.gouv victime d'une panne ou d'une cyberattaque ?

“Indisponibilité de certains de vos documents dans vos espaces sécurisés : la consultation de certains documents dans les espaces particulier et professionnel et sur l'application Impots.gouv.fr est temporairement indisponible. Aucun document n'est perdu. Nos équipes travaillent activement au rétablissement du service”.

Premier soulagement toutefois de savoir que ces documents extrêmement importants n'ont pas été perdus. Désormais, reste à savoir ce qui a provoqué ces dysfonctionnements. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de précisions sur l'origine du problème. S'agit-il d'une simple panne ? Ou plutôt de dégâts occasionnés par une cyberattaque ? Il est vrai que la question peut légitiment se poser, surtout après le ransomware qui a visé récemment le ministère de la Justice. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons de plus amples informations sur le rétablissement des services et sur les origines de cette panne.