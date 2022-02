Télécharger Impots.gouv APK gratuit sur Android

Souhaitez-vous payer plus facilement et de manière plus flexible vos impôts ? C’est pour vous aider à y parvenir que la Direction générale des Finances publiques a conçu l’application Impots.gouv. Grâce à elle, vous vous acquitterez de vos obligations légales et vous connaitrez votre statut fiscal en quelques clics. Vous n’aurez plus à vous déplacer ni à subir toutes ces formalités administratives. Focus sur cette application qui sera très utile dans votre vie de citoyen.

Qu’est-ce que c’est ?

Pour faire simple, il s’agit de l’application créée par le Gouvernement qui vous donnera la possibilité de payer vos impôts. Mise en place après le site officiel éponyme, elle facilitera les rapports que vous aurez avec vos obligations fiscales. La plateforme vous permettra entre autres de consulter vos documents administratifs. Vous souhaitez bientôt effectuer votre déclaration de revenus ou aimeriez avoir des informations sur vos taxes foncières ? Cela se passe sur Impots.gouv.

Puisque l’administration est déjà dans l’ère de la digitalisation, vous pourrez aussi vous acquitter directement de vos impôts grâce à elle. Enfin, vous aurez un historique de vos transactions récentes ainsi que l’accès à votre profil citoyen.

Avec Impots.gouv, vous avez toute une panoplie d’options. En téléchargeant l’application, vous allez vous épargner des heures d’attente et des vas-et-vient pour payer vos impôts.

Une appli simple à utiliser et facile à prendre en charge

Impots.gouv, c’est une application aisée à prendre en main. En effet, l’interface vient d’avoir une refonte. Celle-ci a facilité son aspect en la rendant accessible à tous, il suffit de lire le nom des diverses rubriques. Ainsi, une fois que vous allez vous identifier, vous aurez des options fluides et ergonomiques. Le service a été spécialement pensé pour qu’en quelques clics, vous soyez directement dirigé vers le menu de votre choix. Disponible aussi bien sur smartphone (Android et iOS) que sur tablette, sa prise en main demeure simple, peu importe le support.

Vous n’aurez que 5 options au niveau de l’écran d’accueil et si l’une d’elles nécessite une attention particulière, vous aurez une notification en rouge comme sur les réseaux sociaux.

Qu’est-ce que je peux faire avec ?

Après que vous vous soyez connecté à l’application, vous aurez directement les 5 menus principaux. Il s’agit des rubriques :

Documents

Paiements

Prélèvement à la source

Déclaration automatique

Profil

La consultation de vos documents relatifs à l’impôt

En cliquant sur « Documents », vous pourrez consulter l’ensemble de vos documents fiscaux. Cela est pratique dans la mesure où tous vos dossiers sont centralisés et à portée de main. Vous n’aurez plus besoin de rechercher plein de paperasses dans les bureaux de l’État. À la place, vous pourrez directement télécharger sous format PDF lesdits documents. Ainsi, vous allez pouvoir payer votre taxe d’habitation ou faire votre déclaration d’impôts via votre smartphone. Il est à noter que vous pourrez consulter l’ensemble de vos documents fiscaux si ceux-ci datent d’au moins trois (3) ans.

La vérification de vos prélèvements à la source

Vous avez ensuite le menu « Prélèvement à la source » qui est consacré au paiement de votre impôt sur le revenu. C’est une option qui vous permettra de voir le taux des prélèvements automatiques dont vous ferez l’objet. Ici, le mode de contribution change en fonction de votre situation personnelle : salarié, indépendant ou encore retraité. Sans l’application, il va falloir que vous trouviez d’où exactement une partie de vos revenus seront envoyés. Grâce à Impots.gouv, quelques clics suffiront pour vérifier les prélèvements. Il ne vous restera plus qu’à vous préparer financièrement.

Pour payer vos impôts

C’est l’avantage le plus conséquent de cette application. En effet, payez directement vos redevances à la société via votre smartphone ou votre tablette. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur le menu « Paiements ». Sachez que seules les personnes disposant d’un compte en banque installé dans les pays composants la zone SEPA pourront s’acquitter de leurs impôts en ligne. Vous allez contribuer pour la première fois de cette manière ? Pour cela, vous devrez accéder à votre espace particulier. Complétez ensuite le formulaire sur internet notamment avec votre RIB.

Dans le cas où vous avez déjà effectué l’action sur l’application auparavant, il faudra simplement que vous donniez l’ordre de paiement et vos informations seront préremplies directement.

La question de la déclaration de revenus

Option complémentaire de la précédente, vous pourrez cliquer sur le menu « Déclaration de revenus » afin de déclarer votre impôt sur le revenu. Cette action se fait très rapidement (en quelques secondes) si votre profil n’a pas été mis à jour ces derniers temps. Vous allez pouvoir vérifier un formulaire prérempli avec toutes vos informations personnelles. Dans le cas où vous venez d’effectuer un changement de votre statut fiscal, il va falloir que vous alliez directement sur www.impots.gouv.fr.

Quelqu’un a dit déclaration automatique ?

La déclaration d’impôt pourra être fait automatiquement dans certains cas et notamment si vous n’avez pas modifié la moindre information récemment. Pour ce faire ;

Vous aurez besoin d’installer Impots.gouv et vous identifier à votre espace particulier.

Puis, il va falloir flasher votre numéro fiscal. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit, celui-ci se trouve sur la colonne de gauche de la première page de votre avis d’impôt.

Appuyez ensuite sur « Déclaration automatique »

Vérifiez les informations qui s’afficheront à l’écran

Validez

Vous pourrez même télécharger votre déclaration si vous le souhaitez

L’accès à l’historique au niveau des paiements

Étant donné que la base de données du gouvernement est assez vaste, celui-ci donne aux contribuables l’accès à l’historique de ses paiements. Vous pourrez consulter ce résumé dans la rubrique « Prélèvement à la source » de votre espace particulier. Cliquez ensuite l’option correspondant à l’historique de vos prélèvements. Vous serez alors au courant des sommes prélevées par votre employeur ou de Pôle Emploi si vous êtes à la recherche d’un travail. Les contributions destinées à l’État, notamment pour les foyers qui sont soumis à des acomptes, seront également visibles ici.

La mise à jour de votre profil

Enfin, l’option « Profil » vous permet de vous constituer un profil utilisateur. Il faudra que vous renseigniez tout ce qui sera obligatoire comme votre civilité et votre adresse postale entre autres. Vos données personnelles seront transmises à l’application. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, elles seront à l’abri.

Comment s’inscrire ?

L’inscription se fait rapidement, mais il vous faut quelques informations notamment votre numéro d’accès en ligne, votre numéro fiscal, mais aussi votre revenu fiscal. Pour le premier, vous pourrez le voir sur votre déclaration de revenus à la première page. Il change tous les ans, alors il faudra l’actualiser en conséquence. Quant à votre revenu de référence, vous le trouverez sur votre déclaration d’impôt dans la rubrique « Référence ».

Si vous n’êtes pas sujet à ce dernier impôt, il va falloir contacter le service central des Finances publiques afin de vérifier votre identité. C’est également la même procédure en cas d’absence du numéro fiscal.

Une fois ces renseignements à votre disposition, choisissez le mail ainsi que le mot de passe avec lequel vous souhaitez affilier votre compte. Confirmez en cliquant sur le lien qui vous sera envoyé par courrier électronique que vous allez recevoir. Eh voilà, votre inscription est terminée. Conservez ensuite les informations d’identification pour la prochaine fois.

Quelles sont ses fonctionnalités les plus récentes ?

Impots.gouv possède plusieurs options intéressantes.

Un allongement des délais de paiement : Voici une nouvelle qui risque de faire sourire certains contribuables. En effet, grâce à cette application, non seulement vos paiements seront simplifiés, mais ils seront également sujets à plus de délais. Vous n’êtes pas comme ceux qui s’acquitteraient leurs impôts de manière traditionnelle. En utilisant Impots.gouv, vous bénéficierez de quelques jours supplémentaires pour contribuer aux charges sociales, pratique non ?

Système de reconnaissance biométrique : Avec cette application, vos données seront en sécurité. De plus, la manière de vous connecter sur Impots.gouv sera plus facile. Grâce à la reconnaissance faciale ou bien l’authentification au niveau de votre empreinte digitale, vous pourrez directement vous identifier dessus. Vous n’aurez alors plus à entrer votre numéro fiscal et votre mot de passe à chaque fois.

La vérification de votre déclaration automatique : Quand la campagne de déclaration de revenus s’ouvre, vous pourrez directement la visualiser. Cela sera surtout possible pour ceux qui l’ont remplie correctement.

La traduction en anglais : Enfin, la dernière fonctionnalité en date concerne l’option traduction automatique. Vous pourrez avoir une version en anglais de l’intégralité de vos documents fiscaux. Cela est utile notamment si vous avez des procédures en cours avec des pays anglo-saxons.

Quels sont les avis sur Impots.gouv ?

Quant à son aspect pratique et facile à prendre en main, Impots.gouv a récolté pas mal de retours positifs. Néanmoins, l’application est souvent mise à jour par rapport à divers bugs qui peuvent survenir. Récemment, un bon nombre de contribuables se sont trouvés dans l’impossibilité de se connecter à la plateforme. Il ne s’agirait qu’une erreur temporaire qui a été résolue avec la nouvelle version du 1er février 2022.