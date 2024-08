Cette découverte remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la Lune, et peut être même de la Terre

La Lune pourrait avoir été recouverte d’un vaste océan de lave dans le passé. Cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension de son histoire et de ses origines.

La Lune continue de révéler ses secrets grâce aux missions spatiales récentes, comme Chandrayaan-3, mais aussi les missions Chang’e-5 et Chang’e-6 de la Chine. Ces dernières ont permis de ramener des échantillons de sol lunaire, dont certains contenant du graphène, un matériau révolutionnaire. D'autres, collectés pour la première fois sur sa face cachée, pourraient révéler des différences géologiques majeures. À présent, les nouvelles données de Chandrayaan-3 suggèrent qu'un océan de lave aurait autrefois recouvert sa surface, ajoute une pièce essentielle au puzzle de son histoire.

Les résultats de Chandrayaan-3, obtenus grâce au rover Pragyan, montrent la présence d’un mélange spécifique d’éléments chimiques dans le sol lunaire. Celui-ci, retrouvé dans différentes régions de la Lune, semble indiquer qu’une mer de magma aurait pu s’étendre sur l’ensemble de sa surface. Cette hypothèse est d’autant plus crédible que ces éléments ont été découverts dans des zones géographiquement éloignées, ce qui suggère que cet océan de lave aurait pu être global.

Un océan de lave pourrait expliquer l’évolution géologique de la Lune

Si l’hypothèse d’un océan de lave est confirmée, cela pourrait bouleverser notre compréhension de la formation et de l'évolution de la Lune. Jusqu'à présent, les théories dominantes suggéraient qu’elle s'est formée à partir des débris résultant d'une collision entre la Terre et un autre corps céleste. La présence d'un tel indiquerait que cette dernière a connu une phase de refroidissement plus complexe que ce que l’on imaginait, avec une surface entièrement recouverte de magma en fusion. Cela pourrait également expliquer certaines différences chimiques et géologiques entre ses deux faces, et offrir de nouveaux indices sur les conditions extrêmes qui régnaient à l'époque de sa formation.

Avec les missions Artemis de la NASA qui prévoient de retourner sur la Lune, notamment dans des régions similaires à celles explorées par Chandrayaan-3, les scientifiques espèrent obtenir des informations encore plus précises. Notamment sur sa composition chimique et son histoire géologique. Ces futures explorations pourraient confirmer l’hypothèse de l’océan de lave et nous rapprocher un peu plus de la compréhension de sa formation, par extension, de celle de la Terre.