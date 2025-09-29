Il veut créer la pire carte graphique au monde, mais c’est visiblement mission impossible

Un bidouilleur a voulu fabriquer la plus mauvaise carte graphique de la planète. Un projet bien plus complexe qu'il n'y paraît que l'internaute n'a pas réussi à mener à bien.

Tous les projets liés à la Tech n'ont pas pour but de révolutionner le quotidien. Il arrive souvent que des ingénieurs, des développeurs, voire des bricoleurs autodidactes se lancent dans quelque chose juste pour voir si c'est possible, ou pour s'amuser. L'utilité du résultat est laissée à l’appréciation de chacun. Parfois, l'objet est fonctionnel, comme ce Game Boy Color transformé en compteur de vitesse.

Dans certains cas, c'est plus la prouesse technique qui intéresse, par exemple faire tourner Windows 98 sur une console portable Nintendo 3DS. Le projet de l'internaute répondant au pseudonyme de Leoneq appartient aux deux catégories en même temps. Il ou elle a voulu fabriquer la plus mauvaise carte graphique du monde. Son but était de faire mieux (donc pire) que le composant créé par le youtubeur Ben Eater en 2019. Plus facile à dire qu'à faire.

Fabriquer la pire carte graphique au monde est bien plus dur qu'on le pense

Une fois branchée, la carte graphique baptisée iNap doit être capable d'afficher des images et caractères monochromes avec une définition de 400 x 300 pixels. Le GPU prend en charge l'alphabet latin, des lettres spécifiques au polonais et l'Alphabet Galactique Standard que l'on peut voir dans certains jeux vidéo comme Minecraft. Vous pouvez admirer le composant en tant que tel sur la photo qui sert d'illustration à cet article, et son affichage ci-dessous.

Malgré tous les efforts de Leoneq, la iNap est la seconde pire carte graphique du monde, la première place étant toujours occupée par celle de Ben Eater. La iNap présente des bugs qui pour le moment n'ont pas été corrigés. Car pour revendiquer un titre aussi prestigieux, il faut certes afficher une image la plus moche possible, mais surtout le faire sans aucun accroc.