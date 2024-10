Windows 95 sur une Nintendo 3DS ? Ça ne sert à rien, mais c’est possible

Un YouTuber nommé MetraByte a réussi l'exploit technique d'installer Windows 95 sur une Nintendo 3DS. Cette prouesse s'est révélée être un véritable parcours du combattant qui repousse les limites de la patience.

Si vous souhaitiez installer Windows 95 sur une 3DS, il faudra vous armer de patience. Utilisant une “New” Nintendo 3DS modifiée, dotée de 256 Mo de RAM et d'une puissance de traitement supérieure au modèle standard, MetraByte a d'abord installé DOSBox, un émulateur permettant de faire tourner d'anciens logiciels PC. C'est sur cette base qu'il a tenté l'impossible : faire fonctionner Windows 95.

L'installation elle-même donnait déjà le ton de ce qui allait suivre. Si le processus d'installation initial n'a pris que cinq minutes, le premier démarrage du système s'est transformé en une véritable épreuve d'endurance, forçant notre aventurier numérique à laisser sa console tourner toute une nuit.

La Nintendo 3DS peut fonctionner sous une vieille version de Windows

Une fois le système opérationnel, les défis se sont multipliés. La lenteur du système était tout simplement ahurissante : chaque action, même la plus simple, se transformait en une attente interminable. L'exemple le plus parlant ? L'ouverture de Paint, où chaque couleur de la palette se chargeait une par une, comme si chacune représentait un défi technique majeur.

Les ambitions initiales de MetraByte de composer de la musique sur ce système ont rapidement été abandonnées. Même l'économiseur d'écran “Labyrinthe 3D” provoquait des faisant crasher le système. La navigation au stylet sur le petit écran tactile s'est aussi révélée être un véritable cauchemar ergonomique.

Cette expérience démontre sans surprise des limites techniques évidentes : bien que Windows 95 ait été conçu pour fonctionner avec seulement 4 Mo de RAM, l'émulation x86 sur l'architecture ARM de la 3DS crée une surcharge considérable. Même la lecture de simples fichiers MIDI s'est avérée impossible, et toute tentative d'utiliser un logiciel de studio musical s'est soldée par un écran bleu.

Comme le conclut MetraByte lui-même, si l'utilisation de DOSBox sur une New Nintendo 3DS vous tente, il vaut mieux vous tourner vers les jeux DOS d'époque, qui fonctionneront beaucoup plus efficacement sans la couche supplémentaire de Windows 95. Cette expérience reste néanmoins une démonstration fascinante des possibilités et des limites de l'émulation moderne.