Crescendo, un amateur de speed run, a récemment battu le record du monde sur Super Mario Bros. Ce dernier s’est inscrit dans une branche très particulière de la discipline : il a terminé le jeu les yeux bandés. Il ne lui a fallu que 12 minutes pour battre le dernier boss.

Le rétro gaming n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui, et il n’est pas rare de voir des passionnés présenter leur collection et replonger dans la nostalgie des premiers jeux vidéos. Cette tendance est par ailleurs souvent associée à une discipline de plus en plus en vogue chez les joueurs : le speed run. Être capable de terminer un jeu en des temps records demande en effet des compétences exemplaires et il est souvent très impressionnant de voir ses adeptes à l’œuvre.

Crescendo ne fait pas exception à la règle. Ce speedrunner émérite a récemment établi ni plus ni moins qu’un nouveau record du monde sur Super Mario Bros. Alors que le précédent était fixé à 14 minutes et 31 secondes, il ne lui fallu 11 minutes et 55 secondes pour atteindre les crédits. Le fait est que l’on peut trouver des speed run encore plus rapides que celui-ci, mais il y a un twist à l’affaire : Crescendo a réalisé cette performance… les yeux bandés.

12 minutes pour finir Super Mario Bros les yeux bandés

Si cela peut paraître farfelu, il faut savoir que c’est une pratique très répandue dans le milieu du speed run. Certains semblent en effet penser que terminer un jeu en quelques minutes n’est pas un challenge assez conséquent en soi. Évidemment, cela ne se fait pas comme ça. « J’ai commencé à envisager ce run le 29 mai et à faire des tentatives entières le 19 juin. J’ai joué par sessions d’une heure, une à deux fois par jour. Au final, il y a eu environ 40 heures de tentatives », explique Crescendo.

Privé de ses yeux, il n’a d’autres choix que de se reposer sur les sons pour avancer dans le jeu. Le speedrunner utilise en effet plusieurs tactiques de sound design pour récupérer des informations. Par exemple, il lance régulièrement des boules de feu devant lui pour évaluer à quel moment elles atterrissent contre le décor. Il saute également pour s’aider des sons qu’il analyse avec ses oreilles de musicien. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces combinaisons dans la vidéo ci-dessous.