Il fait tomber son iPhone dans une rivière et le retrouve 10 mois plus tard en parfait état

Owain Davies fait partie des rares chanceux à avoir remis la main sur son iPhone après l’avoir laissé dans l’eau pendant plusieurs mois. Alors qu’il passait sur la rivière de Cinderford en canoë, Miguel Pacheco est tombé sur le smartphone et a décidé de tout faire pour lui redonner vie. Après plusieurs heures de séchage, il est parvenu à le remettre en état de marche et à retrouver son propriétaire.



En août 2021, Owain Davies et sa compagne Fiona Gardner décident de faire une randonnée en canoë sur la rivière qui passe par la petite ville de Cinderford, en Angleterre. Après un geste malencontreux, il laisse tomber son iPhone dans l’eau et le pense alors condamné. Les mois passent et Owain n’a bien sûr aucune nouvelle de son smartphone. Jusqu’à ce qu’un certain Miguel Pacheco effectue le même parcours, 10 mois plus tard, et repère le smartphone flottant à la surface.

« Je ne pensais pas qu’il fonctionnerait encore. Il était plein d’eau », explique ce dernier aux micros de la BBC. Néanmoins, Miguel ne s’avoue pas vaincu et tente le tout pour le tout pour sauver l’iPhone. « Je sais que si je perdais mon téléphone, j’ai beaucoup de photos de mes enfants, je sais que je voudrais les récupérer », a-t-il déclaré. Il décide donc de le ramener chez lui et de le sécher avec les moyens du bord.

Il se plie en quatre pour sauver un iPhone disparu

Une fois rentrée Miguel sèche l’iPhone avec un compresseur d’air avant de le placer dans une armoire d’aération pendant la nuit. Le lendemain matin, le miracle a lieu. L’écran s’allume et affiche une photo d’Owain Davies et sa femme. Il est déjà arrivé par le passé qu’un smartphone fonctionne toujours après plusieurs jours sous l’eau, mais les chances s’amoindrissent quand il s’agit de plusieurs mois.

Pour retrouver son propriétaire, Miguel poste alors une photo de l’iPhone sur un groupe Facebook, qui finit par être repérée par des amis d’Owain après plus de 4000 partages. D’abord incrédule, l’homme finit donc par remettre la main sur son téléphone perdu 10 mois auparavant. « Ma réaction naturelle serait de le remettre dans le pub le plus proche. Ce ne serait pas d’utiliser mon compresseur d’air pour le sécher et le démonter », a-t-il réagi.

