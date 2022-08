Il dépense 100 000 dollars pour rien dans Diablo Immortal, le Wi-fi 7 arrive bientôt, c’est le récap

Un joueur dépense une fortune dans la boutique de Diablo Immortal, il transforme ses toilettes en PC gaming fonctionnel et le Wi-Fi 7 arrivera bientôt sur nos ordinateurs. C’est l’heure du récap de la journée du 2 août 2022.

Nous sommes au cœur de l’été et les actus sont évidemment plus calmes, mais il reste des choses intéressantes ! Le 2 août nous a réservé des petites surprises. Aujourd’hui, nous avons un pay to win qui devient un play alone, un joueur qui transforme ses toilettes en PC et une technologie qui va bientôt se démocratiser sur nos ordinateurs. C’est parti !

Il dépense une fortune dans Diablo Immortal mais se sent bien seul

Quand on est le plus fort, il ne faut pas s’étonner de ne plus trouver personne à sa hauteur. Un joueur de Diablo Immortal a dépensé plus de 100 000 dollars le jeu de Blizzard pour améliorer drastiquement son personnage. Résultat : son niveau est tellement élevé qu’il ne trouve plus personne contre qui jouer en PVP ! Une histoire tragi-comique qui pourrait se finir devant les tribunaux, notre malheureux protagoniste ayant exigé de Blizzard qu’il lui rende son argent, en vain.

Lire – Diablo Immortal : un joueur dépense 100 000 dollars sur le jeu, mais perd l’accès aux parties en ligne

C’est ce qu’on appelle un PC de chio***

Basically Homeless est un ingénieur qui s’est dit qu’il serait marrant de construire un PC directement dans ses toilettes. Oui, dedans. Il a décidé d’appliquer son idée saugrenue et le résultat est aussi amusant que perturbant : nous avons une tour fonctionnelle (avec même des petites leds RGB pour faire bien)… qui est en fait une chasse d’eau. Bien entendu, l’écran est placé devant, afin de pouvoir jouer tout en faisant sa petite affaire. C’est complètement absurde, mais il faut saluer la prouesse technique. On s’occupe comme on peut.

Lire – Il transforme ses toilettes en PC gaming ultra performant

Le Wi-fi 7 arrive bientôt dans nos PC

Intel va adopter la technologie du Wi-Fi 7 dans les ordinateurs portables d’ici 2024. C’est la marque qui l’a confirmée lors d’une conférence de presse. Cette innovation permet de stabiliser la bande passante à 6 GHz tout en offrant des vitesses de 5,8 Gbps. Pour le dire simplement : elle double la vitesse de connexion.

Lire – Wi-Fi 7 : les premiers PC compatibles seront lancés par Intel dès 2024