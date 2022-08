Il transforme ses toilettes en PC gaming ultra performant

Basically Homeless a réalisé le rêve de n’importe quel hardcore gamer : avoir un PC intégré directement dans ses toilettes. Pas dans la pièce : littéralement dans ses toilettes. Le Youtubeur s’est même payé le luxe de se construire une machine très performante, capable de faire tourner CS:GO en 120 FPS.

Le monde du jeu vidéo a eu droit à son lot d’innovations loufoques ces dernières années, poussées notamment par YouTube et l’attrait de ses spectateurs pour les projets insolites. On a ainsi pu voir un petit génie transformer son appareil photo en console dédiée à Minecraft ou, plus récemment, une Xbox Series X de deux mètres de haut simplement pour le plaisir de relever le défi. Sans compter les innombrables vidéos où l’on voit Doom tourner sur des machines plus improbables les unes que les autres.

Pour autant, personne n’a encore réalisé ce que n’importe quel joueur digne de ce nom rêve de posséder : un PC gaming dans ses toilettes. Bien sûr, il est tout à fait possible d’emmener sa Nintendo Switch, son Steam Deck ou tout simplement son smartphone durant ses sessions les plus longues, mais aucun de ces appareils ne peut se targuer de faire tourner ses jeux en 4K et 120 FPS. Le Youtubeur Basically Homeless a donc décidé de s’attaquer au problème.

Voici le premier PC gaming capable qui sert aussi de toilettes

… Ou l’inverse, on ne sait pas trop exactement. Quoiqu’il en soit, l’appareil remplit parfaitement ses deux fonctions : faire tourner des jeux en 120 FPS — quitte à se construire un PC, autant opter pour des composants premium — et évacuer ce qu’il y a à évacuer dans ce genre de situation. Tout de même soucieux de protéger ses composants, le Youtubeur a placé un mur en plexiglas à l’intérieur des toilettes, qui sépare les éléments de plomberie de ceux du PC.

Bien entendu, l’ingénieur en herbe n’a pas pu résister à l’appel des LEDs RVB, qui donne à l’ensemble un aspect très futuriste. Ce dernier n’a bien sûr pas oublié d’installer un moniteur au mur se trouvant en face, ainsi qu’un support pour sa souris. Et le tour est joué : Basically Homeless peut désormais faire des parties de CS:GO en 120 FPS tout en faisant cette petite affaire. Le rêve absolu.