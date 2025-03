Il crée un outil IA pour décrocher un emploi chez Facebook, Amazon ou TikTok, le résultat n’est pas vraiment celui attendu

Un étudiant a développé un logiciel basé sur l'IA pour l'aider à passer les entretiens de recrutement de Meta, Amazon ou TikTok. Les conséquences sont allés bien au-delà de son idée d'origine. Voici ce qu'il s'est passé.

Chungin “Roy” Lee est étudiant à l'université de Columbia, l'une des plus sélectives et prestigieuses du monde. Il se spécialise en informatique et, si tout se passe bien, obtiendra son diplôme en 2026. Vu son profil, il ne devrait pas avoir de mal à trouver du travail dans une grande entreprise telle que Netflix, Google, Facebook ou encore Amazon. Mais avant, il faut réussir les entretiens techniques. La plupart des géants utilisent pour cela une plateforme appelée Leetcode.

En résumé, le candidat s'y connecte et résout plusieurs exercices, la plupart du temps pendant qu'un employé de la firme regarde comment il s'en sort. D'après les témoignages, les problèmes à résoudre sont très complexes et souvent sans rapport avec ceux que le futur recruté sera amené à rencontrer au quotidien. Roy s'entraîne pour passer ces tests, mais il n'en peut plus. Alors il a une idée : pourquoi ne pas développer un outil pour l'aider à passer cette barrière ? Il s'attèle à la tâche en mobilisant l'intelligence artificielle.

Un étudiant développe un logiciel IA pour passer les tests techniques des géants du Web

Le résultat s'appelle Interview Coder. Roy et son associé savent qu'il a du potentiel. “Le plan était de l'utiliser nous-mêmes, d'obtenir des offres des meilleures entreprises, de tout filmer et de profiter de l'effet de choc“, explique-t-il. Et ça fonctionne : il obtient des propositions d'emploi de Meta, TikTok et Capital One, une grande banque américaine. Fidèle à son projet, il se filme ensuite en train d'utiliser son outil pour un entretien technique chez Amazon et poste la vidéo sur YouTube. Le buzz est immédiat.

Les interviews dans les médias s'enchaînent et Roy Lee devient vite “l'étudiant qui utilise l'IA pour être embauché” ou, selon les cas “l'étudiant qui utilise l'IA pour tricher lors des entretiens“. Car c'est bien là le nœud du problème. Amazon, qui a vu la vidéo virale, écrit à l'université de Columbia pour leur faire part des agissements de Lee. Il reçoit alors un avertissement disciplinaire. Ne ratant pas une occasion de faire parler de lui, Roy choisit de poster ce dernier sur X (Twitter). Il n'aurait pas dû.

Roy Lee fait face aux conséquences de ses actes et elles divisent les internautes

Lors d'une audience auprès de l'université, le jeune développeur aurait été forcé d'avouer qu'Interview Coder pouvait être utilisé pour tricher pendant les cours. Il soutient que c'est faux, mais le mal est fait. Roy Lee est expulsé de l'université de Columbia. Techniquement, la faute évoquée est la publication de documents internes à l'établissement sur les réseaux sociaux.

Si vous avez cerné le personnage, vous avez compris comment nous le savons : il a publié la lettre d'expulsion sur son compte LinkedIn. Dans les commentaires, les avis sont partagés. Certains saluent son courage quand d'autres ne comprennent pas pourquoi Roy se présente comme une victime alors qu'il avoue avoir créé un outil de triche.

Quoi qu'il en soit, le désormais ex-étudiant a réussi son coup. Interview Coder existe toujours et pour vous en servir, il faudra payer 60 $ par mois, ce que beaucoup font déjà. Un constat qui pourrait bien obliger les entreprises à revoir leur processus de recrutement.

Jusqu'à il y a peu, il était assez simple de deviner si un candidat était en train de s'aider de l'IA pendant un entretien. Aujourd'hui, de l'aveu même des recruteurs, c'est presque impossible. Au sein des firmes comme Google ou Meta, beaucoup d'employés appellent au retour des entretiens d'embauche physiques. Pour l'instant, c'est la seule solution qu'ils ont trouvé pour endiguer le phénomène dont Roy Lee n'est, au fond, que la face visible.