Roborock a annoncé trois nouveaux aspirateurs et un lave-linge séchant lors de l’IFA 2023.

Roborock, le fabricant pékinois de robots de nettoyage intelligents a profité de l’IFA se déroulant comme chaque année à Berlin pour présenter plusieurs nouveaux produits. Au menu, trois nouveaux aspirateurs, bien évidemment, mais aussi son tout premier lave-linge séchant intelligent tout-en-un, le Zeo One.

Les produits de Roborock sont reconnus non seulement pour leur efficacité, mais aussi pour leur bon rapport qualité/prix. La compagnie ajoute aujourd’hui trois nouvelles références à son catalogue d’aspirateurs, sous la forme du Roborock Q5 Pro, du Q8 Max et du Dyad Pro Combo, chacun de ces produits étant la déclinaison revue et améliorée d’un aspirateur de la marque.

Le Q5 Pro est le robot aspirateur le plus abordable de Roborock

Si le Q5 Pro est « le dernier modèle d’entrée de gamme de la Série Q », tandis que le Q8 Max se veut plus haut de gamme et plus complet. Ce dernier dispose, par exemple, d’une technologie d’évitement, le Reactive Tech Obstacle Avoidance, qui permet au robot de contourner les obstacles domestiques les plus courants. Les deux appareils sont par ailleurs dotés d’une batterie de 5 200 mAh, capacité qui leur permettra, théoriquement, de nettoyer sans interruption pendant 4 heures. Convertie en surface, cette mesure équivaut à un nettoyage sur 350 m2.

Autre point commun entre les deux références, leur puissance d’aspiration : 5500 Pa, tout comme le S7 Max Ultra, l’aspirateur-robot haut de gamme de la marque. Les ingénieurs de la firme ont amélioré le système de balayage, avec un nouveau brevet à deux brosses, le DuoRoller, qui sur le papier, va rendre le Q5 Pro et le Q8 Max deux fois plus efficaces en termes de nettoyage.

Bien évidemment, les deux « palets roulants » ne donneront leur plein potentiel qu’à travers une application mobile, dont les fonctionnalités « telles que les suggestions intelligentes pour les zones interdites, le nettoyage rapide et le nettoyage en suivant les directions définies » feront définitivement gagner du temps à l’utilisateur. Pour profiter pleinement de ces appareils, il est fortement recommandé d’acheter les modèles Q5 Pro+ et Q8 Max+, qui ajoutent simplement une « station d’accueil RockDock Plus à vidange automatique avec des sacs à poussière de classe E-12, capable de stocker jusqu’à 7 semaines de poussière sans vidange manuelle ». Les séries Q5 Pro et Q8 Max seront commercialisées à la mi-septembre et vendues à partir de 349 € et 499 €, respectivement.

Le Dyad Pro Combo est un balai laveur connecté encore plus performant

Si lors de notre test du Dyad Pro, nous avions souligné les excellentes performances du balai laveur, alors son successeur présenté à Berlin devrait représenter ce qu’il se fait de mieux en la matière. C’est sur le plan de la polyvalence qu’il devrait s’illustrer.

Selon le fabricant, « le Dyad Pro Combo peut se transformer en aspirateur à main grâce à quatre accessoires supplémentaires, une combinaison qui permet aux utilisateurs de nettoyer plus de déchets, qu’ils soient humides ou secs, avec un seul appareil ».

Si l’autonomie annoncée est inférieure à ses confrères robots, avec une heure de fonctionnement en mode aspirateur et 43 minutes en mode aspirateur/laveur, le Dyad Pro Combo peut se targuer de proposer une puissance d’aspiration bien supérieure à ses confrères roulants, avec pas moins de 17 000 Pa au compteur. Le Dyad Pro Combo sera vendu dès la mi-septembre sur la boutique en ligne de Roborock et sur Amazon pour 549 €.

Roborock entre sur le marché des lave-linges avec le Zeo One

En lançant son tout premier lave-linge séchant, Roborock affirme son ambition de devenir un fournisseur d’équipement électroménager global. Le Zeo One est donc la toute première incursion de la marque chinoise sur ce terrain très concurrentiel. Si, malgré l’argument commercial avancé par la compagnie, les propriétés de l’appareil en matière de lavage sont, somme toute, assez classiques — il peut laver 10 kg de linge et en sécher 6 kg par charge, au maximum, c’est au niveau du séchage que Roborock innove.

La compagnie a inventé une technologie de séchage à basse température, Zeo-cycle, qui peut « sécher des vêtements délicats à des températures précises et contrôlées par un algorithme d’IA et des capteurs intelligents ». D’après ses concepteurs, la technologie « Zeo-cycle™ est capable d’absorber l’humidité de l’équivalent de la superficie d’environ 40 terrains de football sans chaleur extrême ». Mieux encore, le Zeo One vous épargnera le très fastidieux entretien du sèche linge ! Le système autonettoyant Roborock LintClear collecte et élimine automatiquement les peluches sans qu’il soit nécessaire de nettoyer le filtre à la main. Roborock oblige, le lave-linge sera également contrôlable depuis une application. Roborock n’a pas encore communiqué de date de lancement ou de prix concernant le Zeo One.