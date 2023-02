ID. Buzz : voici comment les clients peuvent passer de 18 à 7 mois d’attente

Avec un temps d'attente moyen de 18 mois, les acheteurs du récent Volkswagen ID. Buzz doivent faire preuve d'une grande patience avant de pouvoir mettre la main sur leur van électrique. Fort heureusement, le constructeur a quelques astuces pour accélérer le processus. Explications.

Comme vous le savez peut-être, le Volkswagen ID. Buzz jouit d'une très grande popularité depuis sa présentation en début d'année 2022. En août, et alors qu'il n'était pas encore disponible sur le marché, l'ID. Buzz approchait déjà de la rupture de stock ! Dans la foulée, cette version électrifiée du célèbre combi de la marque a obtenu plusieurs distinctions, à commencer par le très convoité prix de l'industrie “International Van of The Year 2023”, sans oublier les 5 étoiles au Crash test d'Euro NCAP.

Depuis, l'ID. Buzz s'est écoulé à plus de 26 600 exemplaires en 2022. Résultat, le van est devenu l'un des poids lourds de la division électrique du constructeur allemand. Toutefois, ce succès a un prix. Si la demande explose, c'est également le cas du temps d'attente moyen pour se faire livrer son exemplaire. Et oui, les acheteurs doivent patienter en moyenne 18 mois avant de pouvoir monter à bord de leur van électrique.

Supprimer des options pour gagner du temps sur la livraison

Ainsi, les clients qui se décident à passer à la caisse dès maintenant se voient actuellement proposer des estimations de livraison à la mi-2024. Or, Volkswagen a confirmé à nos confrères du site spécialisé Autocar qu'il était possible d'accélérer le processus, à condition de faire des concessions sur sa commande.

En effet, pour passer de 18 à 7 mois d'attente, il faudra modifier ou renoncer à certaines options. Comme l'explique la marque, opter pour une peinture monochrome au lieu d'un design bicolore (au nombre de 4) permet d'obtenir son ID. Buzz en 7 mois seulement ! D'autres changements apportés sur le bon de commande permettent de gagner du temps.

Ainsi, renoncer au Pack Infotainment Plus, qui comprend notamment 9 haut-parleurs, un système de navigation et un autoradio avec écran tactile 12″, permet de gagner plusieurs mois sur le calendrier de livraison. Logique, puisque ce genre d'options réclame l'utilisation de puces électroniques, une denrée rare en cette période de pénurie mondiale. “Nous continuons à travailler intensivement avec nos collègues de l'usine pour améliorer l'approvisionnement – de la même manière que de nombreux autres constructeurs pour de nombreux modèles de leurs gammes – et nous espérons voir quelques améliorations au fur et à mesure que l'année avance”, promet l'entreprise allemande.