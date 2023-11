Cette IA transforme vos croquis en sites Web en quelques secondes, plus besoin de savoir programmer

Tldraw est une app en ligne qui permet de créer une interface de site ou d'application en quelques secondes à partir d'un croquis.

Quand OpenAI avait annoncé que seuls 34 métiers seront épargnés par le tsunami de l’IA en général, et ChatGPT en particulier, le job de développeur ne faisait pas partie de la liste. Tldraw est la compagnie qui propose « un tableau blanc numérique collaboratif disponible en ligne dont l’éditeur, l’interface utilisateur et d’autres composants logiciels sont open source. Si ce produit est particulièrement destiné aux designers, l’ajout de l’intelligence artificielle en décuple les possibilités.

En effet, avec cette application basée sur l’IA, il n’y a désormais plus besoin de savoir programmer pour concrétiser vos idées d’applications ou même de jeux simples. En utilisant le modèle GPT-4, la nouvelle IA multimodale d’OpenAI qui comprend le texte et les images, il est désormais possible de transformer vos dessins en code source fonctionnel. Sur le Github de la compagnie, les concepteurs du service montrent ainsi comment en utilisant l’API de GPT-4-Vision, « le programme génère du HTML à partir d’un schéma que vous dessinez ».

ChatGPT-4 transforme vos dessins en site Web en seulement quelques secondes

Le principe derrière le programme encore expérimental « Make It Real » est simple, sur le papier. L’application capture les croquis et annotations que vous aurez faits dans l’interface du tableau blanc, et les convertit au format d’image PNG. Elle envoie ensuite de fichier aux serveurs d’OpenAI, pour le faire analyser par GPT-4-Vision, qui déchiffre les instructions textuelles, et transforme les schémas en une belle interface Web sous forme de code HTML et CSS réutilisable.

Le concept est si simple et puissant qu'il pourrait en être effrayant pour les designers et les développeurs. Les concepteurs du programme l’admettent d’ailleurs sur Twitter avec un brin d’ironie : « c’était une erreur ». Qu’il s’agisse d’un casse-brique, d’une interface pour application mobile ou encore d’un jeu de plateforme, rien ne semble hors de portée pour cette IA, qui génère en quelques secondes seulement ce qui prendrait des heures à un professionnel. Notez que pour pouvoir essayer les capacités de génération de code de tldraw et de GPT-4, il vous faudra posséder un abonnement à ChatGPT Plus.