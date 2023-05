Google met MusicLM, un véritable ChatGPT pour la musique, à la disposition des internautes

Google ouvre l’accès à MusicLM, son Intelligence artificielle qui compose de la musique en fonction d’une description textuelle.

Depuis novembre 2022, et l’apparition de ChatGPT, Google s’est laissé dépasser dans un secteur où on le considérait autrefois comme précurseur, l’Intelligence artificielle. Aujourd’hui, la compagnie permet aux internautes d’essayer MusicLM, une IA nommée qui compose des bandes sonores en fonction de leurs « prompts ».

MusicLM n’est pas une technologie totalement méconnue, et les lecteurs les plus au fait de l’actualité de l’Intelligence artificielle ont probablement déjà entendu parler de ce modèle de langage capable de traduire une description textuelle en musique. Ce dernier, officialisé en janvier 2023, est désormais mis à la disposition des utilisateurs. Il est disponible sur le Web, mais aussi sur Android et iOS. Pour essayer ce prodige de technologie, il suffit de s’inscrire sur une liste d’attente sur le site de AI Test Kitchen de Google.

Google permet au public d’essayer un IA qui compose de la musique à partir d’un texte

Vous pourrez demander à l’IA de Google de composer une bande sonore à partir d’une description aussi simple que du « jazz émouvant pour le dîner » à une demande plus complexe telle que « chanson reggae lente basée sur la basse et la batterie. Guitare électrique soutenue. Bongos aigus avec des sons résonnants. Les voix sont détendues avec une sensation décontractée, très expressive ». MusicLM crée systématiquement deux chansons à partir de la description que vous donnez, et Google vous demande d’indiquer laquelle est votre préférée.

Bien évidemment, MusicLM n’est pas destiné à vous remplacer en tant que compositeur, et vous ne pourrez pas (encore) leurrer les fans de musique avec des chansons générées par l'IA. Dans le même ordre d'idée, si vous lui donnez des indications quant à la ligne vocale, il ne créera pas un chant compréhensible et ne proposera pas de paroles. Google accompagne la sortie publique de MusicLM d’une vidéo, qui explique un peu mieux la philosophie et le fonctionnement de cet outil.

