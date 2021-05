Huawei Watch 3 : une vidéo montre l’interface HarmonyOS de la montre

Les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro, les prochaines montres connectées de la marque, viennent d'apparaître sur la toile dans une vidéo volée. Quelques jours avant l'annonce, la courte séquence de prise en main offre un nouvel aperçu de l'interface HarmonyOS des deux smartwatchs.

Huawei s'apprête à déployer la première version finale et stable de son système d'exploitation maison, HarmonyOS, sur le marché. Les deux premiers appareils de la marque à profiter de l'OS modulaire sont la MatePad2, une tablette haut de gamme, et les Watch 3/ Watch 3 Pro.

Alors que l'annonce officielle est imminente, les deux versions de la montre connectée sont apparues dans des photos et vidéos sur Sina Weibo, le réseau social chinois, rapportent nos confrères de Huawei Central. Comme prévu, Huawei mise sur un écran circulaire avec une petite couronne de défilement sur la partie de droite.

Huawei prépare deux déclinaisons de la Watch 3

Huawei proposera deux variantes : une montre avec un cadre en aluminium et un bracelet en silicone et un modèle en acier inoxydable avec un bracelet de cuir. Le modèle en aluminium est probablement la Watch 3 standard tandis que le modèle en acier est la Watch 3 Pro, plus premium.

Une séquence en particulier révèle un nouvel aperçu de l'interface de HarmonyOS pour smartwatch. Plusieurs apps, probablement définies par l'usager, s'affichent en grand lorsque la Watch 3 affiche l'heure. Pour retourner à la liste complète des applications installées sur la montre connectée, il suffit d'un clic rapide sur la couronne. Les icônes des apps sont arrondies et alignées en suivant le plan d'une grille.

Á terme, l'interface HarmonyOS sera proposée sur tous les appareils Huawei, dont ses smartphones, téléviseurs, enceintes connectées ou objets connectés. L'alternative à Android sera aussi proposée sur les produits conçus par d'autres constructeurs. Par exemple, Meizu s'apprête à lancer un premier produit sous HarmonyOS. C'est une première. D'autres fabricants, dont OnePlus ou Xiaomi, envisageraient de s'appuyer sur le système d'exploitation dans les années à venir.

Huawei présentera dans les détails tous les atouts de HarmonyOS ce mercredi 2 juin 2021. Le géant chinois dévoilera aussi tout ce qu'il faut savoir sur la Watch 3 et la MatePad 2 lors de la conférence virtuelle. On vous donne rendez-vous ce mercredi pour tout savoir de l'OS de Huawei.