Huawei : voici à quoi ressemble son premier PC fixe

Huawei sortirait prochainement un ordinateur fixe dédié à la bureautique. Ce produit, longtemps resté mystérieux, se dévoile aujourd’hui dans quelques photos volées. On peut y voir un produit au design étonnant et un peu surannée.

Cela fait un moment que Huawei fait les yeux doux au monde du PC. La firme chinoise s’est lancée sur le segment des PC portables avec sa ligne Matebook en offrant des produits de qualité pour un tarif raisonnable. Elle devrait prochainement se lancer sur le marché du desktop en Chine. Le premier PC de ce genre siglé Huawei se montre aujourd’hui.

Il faut d’abord préciser que nous avons là un PC dédié à la bureautique qui donc ne se veut pas puissant. Huawei ne mise pas sur un design premium, ni même gamer. Ces premières images en fuite nous montrent un boîtier gris, avec des grilles d’aération entrecoupées de lignes verticales. Un design qui, avouons-le, un peu surannée. On peut y trouver des faux airs de PS2.

On peut également noter la présence d’un lecteur de disques, de trois ports USB Type-A et d’un port USB Type-C en façade, et de quatre ports USB Type-A, d’un port Ethernet d’un d’un port VGA à l’arrière. Pas de port HDMI en revanche.

Huawei fait le choix d’AMD pour son premier PC fixe

Cet ordinateur serait très modeste dans ses caractéristiques. Huawei aurait fait le choix d’AMD avec un processeur Ryzen 5 Pro 4400G, pas encore annoncé mais qui a déjà fuité dans des benchmarks. Ce processeur apporterait des performances limitées idéales pour la bureautique.

Cet ordinateur pourrait être dédié au marché chinois et aurait peu de chances d’arriver en France. Néanmoins, il sera à surveiller de près, étant donné qu’il pourrait être le premier d’une longue série. Huawei pourrait alors faire le choix de proposer des produits plus gonflés pour les marchés occidentaux et, pourquoi pas, même se lancer dans le gaming.

Ne reste maintenant qu’à attendre une annonce officielle du constructeur. Et vous, seriez-vous intéressé par un ordinateur conçu par Huawei ? Et que pensez-vous du design de ce premier produit ? Dites-le-nous dans les commentaires !