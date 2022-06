Huawei va sortir un nouveau modèle de MateBook E d’ici la fin de l’année

Huawei va prochainement étendre sa gamme de PC MateBook E, puisqu’un nouveau modèle est prévu d’ici la fin de l’année. C’est Cheng Lei, le directeur marketing Europe de la marque, qui nous le confirme.

Le MateBook E est le tout premier deux-en-un de Huawei. Sorti il y a quelques mois, il a su nous convaincre malgré quelques faiblesses. Huawei ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit de sortir un nouveau modèle d’ici la fin de l’année. C’est Cheng Lei, le Chief Marketing Officer Europe de la marque, qui nous le confirme.

Nous avons pu nous entretenir avec lui à l’occasion du salon VivaTech de Paris. Il nous l’a affirmé, le MateBook E n’est que le début. Huawei souhaite en effet miser sur le format 2-en-1, très prisé par les constructeurs actuellement :

« Le format 2-en-1 est le prochain gros marché potentiel pour Huawei. Nous allons d’ailleurs étendre la gamme Matebook E d’ici la fin de l’année avec un nouveau modèle. »

Pas plus de détails pour l'instant, il faudra attendre l'annonce officielle pour en savoir plus. Pour rappel, le MateBook E est un ordinateur deux-en-un sous Windows 11. Il se présente sous la forme d’une tablette tactile qui peut s’utiliser seule et qui s’accompagne d’un clavier-cover ainsi que d’un stylet, comme une Surface Pro. La force du produit réside dans son écran OLED. Nous attendons maintenant de voir quels produits viendront enrichir cette nouvelle gamme.

Huawei veut devenir un acteur majeur du marché PC

Le format 2-en-1 va donc prendre de l’ampleur chez Huawei à l’avenir. Lorsque nous avons demandé à Cheng Lei si d’autres expérimentations étaient prévues, comme des PC à deux écrans, il nous a confié que ce n’était pas vraiment à l’ordre du jour :

« Pour ce qui est de PC à deux écrans, nous ne pensons pas que ce soit utile pour l’utilisateur pour l’instant, mais nous observons toujours attentivement le marché. »

Enfin, nous lui avons demandé comment Huawei comptait évoluer sur le secteur des PC et comment la marque se voyait dans une décennie :

« Nous voulons devenir l’un des top player du marché PC en termes de qualité, pas forcément en termes de volume. Prenez Apple, ce n’est pas eux qui vendent le plus de PC, mais ils font partie des meilleurs constructeurs. Nous voulons être la marque qui innove le plus, qui apporte au client la meilleure expérience »

Huawei a de l'ambition et a surtout les moyens de les réaliser. On rappelle que la marque dispose de tout un écosystème sur lequel elle peut s'appuyer. Le but est d'y faire du PC le centre, notamment via l'interface Super Device. Elle reste toutefois handicapée par l'embargo américain qui l'empêche par exemple d'utiliser pleinement Android.