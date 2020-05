Huawei : Trump prolonge de 90 jours la licence qui l’autorise à acheter certains composants

Huawei peut se fournir chez certains fournisseurs américains pour 90 jours supplémentaires. L’administration Trump vient en effet de prolonger la Temporary General Licence qui autorise certaines firmes américaines à vendre à Huawei pourtant visé par des sanctions.

Huawei est devenu au fil du temps une véritable monnaie d’échange dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. La firme a été placée l’année dernière sur une liste dite Entity List qui l’exclut de facto du marché, mais aussi des technologies américaines. Or pour ne pas trop impacter négativement les résultats des entreprises américaines, le Département du Commerce avait commencé à leur délivrer des licences.

Huawei bénéficie d’un nouveau sursis de 90 jours

Ces dernières permettent aux firmes américaines d’entretenir des liens commerciaux avec Huawei, sur des marchandises ou services qui ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. Ces licences sont elle-mêmes soumises à la Temporary General Licence (licence temporaire générale, ou TGL pour faire plus court) qui comme son nom l’indique est temporaire, et donc renouvelée périodiquement.

La première TGL avait été signée en mai 2019. Le 19 août 2019, cette licence avait été étendue une première fois pour 90 jours supplémentaires. Elle a été ensuite renouvelée en novembre 2019, puis en février 2020. Reuters révèle que cette licence vient d’être renouvelée ce vendredi 15 mai 2020 pour une durée de 90 jours supplémentaires ce qui permet aux opérations de continuer presque « business as usual » jusqu’au 15 août 2020.

L’avenir des relations entre Huawei et les entreprises américaines reste très dépendant du climat des relations entre Pékin et Washington. Ces dernières semaines, la crise du coronavirus semblait d’ailleurs avoir plutôt exacerber les tensions. La Maison Blanche allant même menacer la Chine de rompre les relations entre les deux pays. On notera d’ailleurs que la Maison Blanche a décidé que les sanctions visant la firme seraient maintenus jusqu’en mai 2021.