Huawei s’inspire de Windows 11 en ajoutant son propre émulateur Android à ses PC

Comme Microsoft avec Windows 11, Huawei va intégrer un émulateur Android complet dans ses nouveaux MateBook 13s et 14s. Le logiciel s’appelle Huawei Mobile App Engine. Il tourne sous Windows. Et il permettra d’installer sur PC des applications Android et de les utiliser avec un grand écran, un clavier et une souris. Et il sera possible d’ouvrir plusieurs applications en même temps.

Huawei a présenté aujourd’hui en Chine une flopée de nouveaux produits informatiques. Parmi eux, nous retrouvons une imprimante multifonction, un ordinateur tout-en-un (le MateStation X), un ordinateur de bureau (le MateStation S), un nouvel écran MateView GT, claviers, souris et tapis de souris, etc. Il y avait également une nouvelle tablette, la MatePad Pro, ainsi que deux PC portables pour la gamme MateBook.

Ces deux derniers s’appellent MateBook 13s et 14s. Ce sont deux ordinateurs offrant une fiche technique très correcte : écran de 13,4 ou 14 pouces, processeur Core i5-11300H ou Core i7-11370H, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go (voire 1 To en option pour le MateBook 14s), un chipset graphique intégré Iris Xe G7 d’Intel, batterie de 60 Wh et 65 Wh, webcam rétractable 720p, compatibilité WiFi 6 et Bluetooth 5.1, quatre microphones, quatre haut-parleurs et un châssis en aluminium. Leur poids n’excède pas 1,5 kg.

Huawei intègre à ses MateBook un émulateur Android complet

Les deux PC tournent bien évidemment sous Windows 10. L’une des nouveautés les plus étonnantes de ces deux PC s’appelle Huawei Mobile App Engine. Il s’agit d’un émulateur Android complet qui permet d’utiliser des applications Android directement sur le PC. Vous utilisez ainsi une large surface d’écran, le clavier et la souris pour les contrôler. L’émulateur permet également d’installer les applications (à partir des archives APK) et de lancer plusieurs applications dans des fenêtres séparées. Il parait presque évident que l'AppGallery sera préinstallé pour pourvoir ces applications.

Huawei n’est pas la première entreprise à vouloir marier l’écosystème Android à celui de Windows. Microsoft souhaite également offrir cette fonction à l’ensemble de ses utilisateurs. Un émulateur complet d’Android est donc prévu dans Windows 11. En attendant, il faut s’appuyer sur les différentes initiatives des constructeurs. Nous pensons à Samsung avec DeX ou encore à Motorola avec Ready For (que vous retrouvez dans la série Edge 20 de Motorola).