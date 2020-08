Huawei rentre dans le top 50 des entreprises les plus riches du monde. Selon le dernier classement Fortune Global 500, le constructeur chinois est passé de la 61e à la 49e place, et ce malgré les sanctions commerciales infligées par les États-Unis.

Comme chaque année, le magazine Fortune publie son nouveau classement des 500 entreprises les plus riches du monde. Les participants sont classés selon leur chiffre d’affaires. En ce mardi 11 août 2020, Huawei intègre pour la première fois de son histoire le top 50 du classement. En effet, le constructeur chinois est passé de la 61e à la 49e place avec 124,316 milliards de dollars de revenus.

Malgré les sanctions commerciales appliquées par les États-Unis, la firme de Shenzhen a augmenté son bénéfice net de 5,6 % en 2019. En 2020, Huawei signe et persiste en enregistrant une hausse de 13,1% des bénéfices par rapport à 2019. D’ailleurs, ces bons résultats ont permis pendant un temps à Huawei de devenir le numéro 1 mondial devant Samsung.

En effet, le constructeur chinois a dominé le second semestre 2020, avec 55,8 millions de smartphones vendus contre Samsung avec 53,7 millions. La firme de Shenzhen a profité de la reprise anticipée de l’économie chinoise pour écouler ses produits, tandis que la majorité des autres pays étaient encore confinés.

Résultat, Huawei a plus que jamais consolidé sa place de numéro 1 dans l’Empire du Milieu avec 70% de parts de marché. « Nous avons démontré notre exceptionnelle résilience en ces temps difficiles. Malgré cette période de ralentissement économique mondial et de défi sans précédent, nous avons continué de croître et d’asseoir notre position de leader », déclarait un porte-parole du constructeur à l’AFP.

Apple occupe la 12e place du classement

Alors que Huawei vient de faire son entrée dans le top 50, Apple perd une petite place au classement Fortune Global 500 et occupe désormais la 12e place avec 260,174 milliards de dollars de revenus. Cela fait maintenant plus de 18 ans que la marque à la pomme est présente dans le classement des 500 entreprises les plus riches de la planète.

Voici ensuite le top 10 du classement Fortune Global 500 de 2020 :

Walmart : 523,964 milliards de dollars Sinopec Group : 407,009 milliards de dollars State Grid : 383,906 milliards de dollars China National Petroleum : 379,130 milliards de dollars Royal Dutch Shell : 352,106 milliards de dollars Saudi Aramco : 329,784 milliards de dollars Volkswagen : 282,760 milliards de dollars BP : 282,616 milliards de dollars Amazon : 280,522 milliards de dollars Toyota Motor : 275,288 milliards de dollars

