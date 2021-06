Huawei rassure : HarmonyOS n’effacera pas les données et les app Android de votre smartphone

HarmonyOS, le système d'exploitation développé par Huawei, n'effacera pas les données ou les applications Android installées sur les smartphones Android. Soucieux de rassurer les utilisateurs, le groupe chinois précise que toutes les applis et toutes les données ne seront pas mises en danger par l'installation d'HarmonyOS. Après l'installation, tout continuera à fonctionner comme avec EMUI.

Il y a quelques jours, Huawei a dévoilé la version finale d'HarmonyOS, son alternative à Android. Développé sur base d'AOSP, l'OS mobile sera bientôt disponible sur un total de 100 appareils, dont les derniers smartphones de la marque. En effet, les smartphones Mate 40, P40, Mate 30 et la tablette MatePad Pro feront partie des premiers à pouvoir installer la mise à jour.

Sans surprise, la mise à jour sera d'abord proposée en Chine. Afin de convaincre les utilisateurs de ses produits d'installer la mise à jour, le service clientèle de Huawei a tenu à clarifier certains points en marge de la conférence du 2 juin 2021, rapporte ITHome.

Sur le même sujet : Avec HarmonyOS, Huawei a copié Android 10 jusqu’aux Easter Egg

Les applications Android fonctionneront normalement avec HarmonyOS

Tout d'abord, le service client assure que les données stockées sur un smartphone Android (avec la surcouche EMUI) ne seront pas effacées par l'installation d'HarmonyOS. Le compte d'utilisateur Huawei, le numéro de téléphone mobile, le compte WeChat et tous les comptes auxquels ils sont connectés seront toujours accessibles.

Il n'y aura pas besoin de créer un nouveau compte ou de se reconnecter avec ses identifiants. La transition se veut la plus fluide possible. “Ses données pertinentes ne seront pas perdues et pourront continuer à être utilisées” affirme Huawei.

De plus, l'installation d'HarmonOS ne rendra pas les applications Android présentes sur le smartphone inutilisables. Toutes les app déjà installées continueront de fonctionner normalement. De même, il ne sera pas nécessaire de réinstaller toutes les applications dont vous avez besoin.

Ce n'est pas vraiment une surprise. D'un point de vue du code, HarmonyOS s'est révélé n'être qu'un simple fork d'Android Open Source Project, la version open source du système d'exploitation de Google. Cette approche permet à Huawei de proposer une transition sans heurt d'Android à HarmonyOS.

Source : ITHome