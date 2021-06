Huawei va mettre à jour plus de 100 appareils avec HarmonyOS

Huawei a annoncé que son système d'exploitation HarmonyOS allait arriver sur ses smartphones via une prochaine mise à jour. Le PDG de Huawei, Richard Yu, a déclaré que la société mettrait à jour une centaine de ses appareils dans le monde entier avec le nouveau système d'exploitation.

La société a déclaré que près de 100 produits Huawei différents sont prêts à prendre en charge HarmonyOS cette année. Huawei avait précédemment déclaré que près de 300 millions d'appareils fonctionneraient sous HarmonyOS cette année. Les smartphones Mate 40, P40, Mate 30 et la tablette MatePad Pro feront partie des premiers à recevoir la mise à jour.

Avec HarmonyOS, l'entreprise s'adapte ainsi au fait qu'elle a perdu l'accès aux services mobiles de Google il y a deux ans, après que les États-Unis ont placé la société de télécommunications chinoise sur une liste noire commerciale, nommée « Entity List ». L'inscription de Huawei sur cette liste interdit aux entreprises américaines de faire des affaires avec le fabricant chinois d'équipements de télécommunications et de smartphones.

HarmonyOS 2 s’adapte à tous les appareils connectés

Richard Yu, directeur exécutif et PDG de Huawei, a déclaré lors du lancement que les consommateurs se connectaient et étaient entourés d'un nombre croissant d'appareils intelligents. À l'ère de l'Internet des objets, où divers appareils intelligents sont interconnectés, HarmonyOS se place comme la meilleure solution pour offrir une expérience utilisateur homogène sur toutes sortes d’appareils.

En effet, HarmonyOS est capable de s’adapter non seulement aux smartphones, mais également aux tablettes, aux montres connectées, aux téléviseurs, mais aussi à d’autres appareils intelligents. HarmonyOS 2.0 vise à créer une plateforme unique pour régir et lier tous les appareils. Non seulement il peut fonctionner sur des appareils ne disposant que de 128 Ko de RAM, mais il prétend également faciliter leur connexion. Huawei aurait également rendu la tâche plus facile aux développeurs. Une même application pourrait par exemple être déployée sur une smartwatch, et fonctionner parfaitement sur les autres appareils.

On s’attend à ce que le P50, le futur smartphone haut de gamme de Huawei, soit un des premiers smartphones du fabricant chinois à être équipé d’HarmonyOS 2 dès sa sortie. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant que le smartphone ne soit présenté officiellement.

Source : Huawei